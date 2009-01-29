Новые докеры Старые Доки (Docklands - Докландию) в качестве нового места жительства при переезде в Лондон я отмел сразу - она мне не понравилась уже заочно. Несмотря на то, что формально она начинается сразу же за Тауэром, а, значит, поездка в Вест-Энд даже на автобусе займет всего 15-20 минут, до Сити можно за такое же время дойти пешком, а цены на аренду жилья по лондонским меркам выглядели...
Пустое место Найти их так же сложно, как и велодорожки, а нужны они не меньше. И если по поводу дорожек какие-то новости всё-таки появляются (из последних — первая ласточка в Перми), то с велопарковками — а речь пойдёт именно о них — всё по-прежнему беспросветно. Единичные очаги велосипедной цивилизации у некоторых магазинов, институтов и бизнес-центров — не в счёт. К тому же, большинством из них...
Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
LONDON глазами живущего в нем Итак, Лондон глазами человка прожившего в нем 2 года.