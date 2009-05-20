Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухне The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Дмитрий Борисов и Олег Скрипка об истинно украинской и современной украинской кухне.