Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухне The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Дмитрий Борисов и Олег Скрипка об истинно украинской и современной украинской кухне.
Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухне The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Дмитрий Борисов и Олег Скрипка об истинно украинской и современной украинской кухне.
Ленивые вареники Ребята, а вы знаете, что бывают не только ленивые голубцы? Да,да.и вареники тоже.