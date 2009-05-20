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В кафе «Одесса-мама» появилась доставка

Заказ можно сделать ежедневно с 11:00 до 23:00

В кафе «Одесса-мама» появилась доставка

Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухне
Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухне The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Дмитрий Борисов и Олег Скрипка об истинно украинской и современной украинской кухне.
Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухне

Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухне
The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Дмитрий Борисов и Олег Скрипка об истинно украинской и современной украинской кухне.

Ленивые вареники Ребята, а вы знаете, что бывают не только ленивые голубцы? Да,да.и вареники тоже.

Ленивые вареники