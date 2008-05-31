Сколько стоит жизнь в Улан-Удэ Цены на жилье в частном секторе, поездки на Байкал и бурятские буузы
Сколько стоит жизнь в Улан-Удэ Цены на жилье в частном секторе, поездки на Байкал и бурятские буузы
В сентябре «Победа» откроет прямые рейсы Москва — Улан-Удэ
Самолеты будут отправляться три раза в неделю
«Победа» запустит прямые рейсы в Улан-Удэ
Компания планирует начать летать в столицу Бурятии с зимнего расписания 2–3 раза в неделю
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Озеро Байкал Скоро – лето… пора отпусков, путешествий, пляжных романов… Некоторые читатели, наверняка, отправятся любоваться европейскими столицами, а кто-то – останется дома… И, наверняка, совсем немногим захочется попробовать что-то необычное и интересное. В этом сезоне, когда Россию, наконец, стали бояться и уважать, самое время изучить необъятные просторы родины и, в особенности, азиатскую её...