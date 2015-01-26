Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Год ремонта и полная перепланировка
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и НекрасоваБары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает
Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова Бары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает
Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас Ангедония, антисептики и алкоголь
Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас Ангедония, антисептики и алкоголь
Яркая квартира на улице Некрасова Однокомнатная квартира в центре Петербурга с фиолетовым полом, ярким текстилем и обилием мелких деталей