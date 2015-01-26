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Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Год ремонта и полная перепланировка

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров

Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова

Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и НекрасоваБары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает

Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова

Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова
Бары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает

Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас
Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас Ангедония, антисептики и алкоголь
Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас

Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас
Ангедония, антисептики и алкоголь

Яркая квартира на улице Некрасова
Яркая квартира на улице Некрасова Однокомнатная квартира в центре Петербурга с фиолетовым полом, ярким текстилем и обилием мелких деталей
Яркая квартира на улице Некрасова

Яркая квартира на улице Некрасова
Однокомнатная квартира в центре Петербурга с фиолетовым полом, ярким текстилем и обилием мелких деталей