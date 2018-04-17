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Новости

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей

Научат делать бизнес со смыслом

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Новости

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей Научат делать бизнес со смыслом

Новости

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)

Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью

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Новости

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено) Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью

Новости

В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке

Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science

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В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science

Новости

«Британка», МАРШ и Московская школа кино объединятся в единый университет

На новой платформе запустят школы музыки и коммуникаций, а также бизнес-инкубатор

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Новости

«Британка», МАРШ и Московская школа кино объединятся в единый университет На новой платформе запустят школы музыки и коммуникаций, а также бизнес-инкубатор