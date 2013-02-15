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Как семейная компания Heinz стала гигантом рынка На этой неделе производитель кетчупов Heinz объединился с Kraft Foods. The Village вспомнил, как появилась компания и что с ней сделал инвестор Уоррен Баффет
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