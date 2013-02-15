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Новости

Самые богатые россияне по версии Forbes

В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров

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Новости

Самые богатые россияне по версии Forbes В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров

Новости

Популярность «ВКонтакте», салют из дронов и полигон для искусственного интеллекта

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Популярность «ВКонтакте», салют из дронов и полигон для искусственного интеллекта Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кто получает больше Сечина
Финансы
Кто получает больше Сечина«Роснефть» наконец-то раскрыла размер оклада своего президента Игоря Сечина. The Village cравнил его зарплату с доходами руководителей других известных компаний
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Кто получает больше Сечина
Финансы

Кто получает больше Сечина «Роснефть» наконец-то раскрыла размер оклада своего президента Игоря Сечина. The Village cравнил его зарплату с доходами руководителей других известных компаний

Как семейная компания Heinz стала гигантом рынка
Истории
Как семейная компания Heinz стала гигантом рынкаНа этой неделе производитель кетчупов Heinz объединился с Kraft Foods. The Village вспомнил, как появилась компания и что с ней сделал инвестор Уоррен Баффет
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Как семейная компания Heinz стала гигантом рынка
Истории

Как семейная компания Heinz стала гигантом рынка На этой неделе производитель кетчупов Heinz объединился с Kraft Foods. The Village вспомнил, как появилась компания и что с ней сделал инвестор Уоррен Баффет

Новости

Развитие бизнеса Касперских, проблемы Apple Pay и ценовая политика Tinder

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие бизнеса Касперских, проблемы Apple Pay и ценовая политика Tinder Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Развитие виртуальной реальности, тренд-прогноз Intel и стоимость Snapchat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие виртуальной реальности, тренд-прогноз Intel и стоимость Snapchat Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Крупнейшая сделка в истории Canon, новый робот от Google и ответ США на кибератаки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Крупнейшая сделка в истории Canon, новый робот от Google и ответ США на кибератаки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Успех дня: Уоррен Баффет продаст акционерам бриллианты со своей подписью

Держателям ценных бумаг фонда Berkshire Hathaway предложат приобрести 26 драгоценных камней стоимостью от $5 000 до $20 000

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Новости

Успех дня: Уоррен Баффет продаст акционерам бриллианты со своей подписью Держателям ценных бумаг фонда Berkshire Hathaway предложат приобрести 26 драгоценных камней стоимостью от $5 000 до $20 000

Новости

Гейтсы учились воспитанию детей у Баффета

Миллиардеры хотят, чтобы их дети ощущали, что их работа имеет смысл

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Новости

Гейтсы учились воспитанию детей у Баффета Миллиардеры хотят, чтобы их дети ощущали, что их работа имеет смысл

Новости

Уоррен Баффет возглавил список самых преуспевших в 2013 году миллиардеров

Ежедневно его состояние увеличивается примерно на $34,7 млн

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Новости

Уоррен Баффет возглавил список самых преуспевших в 2013 году миллиардеров Ежедневно его состояние увеличивается примерно на $34,7 млн

Business Geek: Технологии будущего, книги в дорогу от Гейтса и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Технологии будущего, книги в дорогу от Гейтса и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Технологии будущего, книги в дорогу от Гейтса и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Технологии будущего, книги в дорогу от Гейтса и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Нежный возраст: На кого из великих бизнесменов похож ваш ребёнок
Облако знаний
Нежный возраст: На кого из великих бизнесменов похож ваш ребёнокПредпринимательские наклонности проявлялись у известных бизнесменов с детства. H&F выяснил, какие черты роднят вашего ребёнка с ними.
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Нежный возраст: На кого из великих бизнесменов похож ваш ребёнок
Облако знаний

Нежный возраст: На кого из великих бизнесменов похож ваш ребёнок Предпринимательские наклонности проявлялись у известных бизнесменов с детства. H&F выяснил, какие черты роднят вашего ребёнка с ними.

Новости

Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире

Его состояние составляет $72,7 млрд

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Новости

Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире Его состояние составляет $72,7 млрд

Новости

Уоррен Баффет покупает компанию Heinz за $23 млрд

Стоимость компании составила $23 млрд

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Новости

Уоррен Баффет покупает компанию Heinz за $23 млрд Стоимость компании составила $23 млрд