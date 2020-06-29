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Шесть историй о травмах, смерти и самокатах
Шесть историй о травмах, смерти и самокатах «Электросамокат охрененно неожиданно, как лосось в кустах черники, поворачивает в меня»
Шесть историй о травмах, смерти и самокатах

Шесть историй о травмах, смерти и самокатах
«Электросамокат охрененно неожиданно, как лосось в кустах черники, поворачивает в меня»

Не транспортное средство: Как электросамокаты стали развлечением «под пиво» и угрозой для пешеходов
Не транспортное средство: Как электросамокаты стали развлечением «под пиво» и угрозой для пешеходов И почему для них нужны велодорожки и новые ПДД
Не транспортное средство: Как электросамокаты стали развлечением «под пиво» и угрозой для пешеходов

Не транспортное средство: Как электросамокаты стали развлечением «под пиво» и угрозой для пешеходов
И почему для них нужны велодорожки и новые ПДД

В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent

Раньше его можно было встретить только в южных городах страны

В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent
Раньше его можно было встретить только в южных городах страны