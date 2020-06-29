Шесть историй о травмах, смерти и самокатах «Электросамокат охрененно неожиданно, как лосось в кустах черники, поворачивает в меня»
Шесть историй о травмах, смерти и самокатах
«Электросамокат охрененно неожиданно, как лосось в кустах черники, поворачивает в меня»
Не транспортное средство: Как электросамокаты стали развлечением «под пиво» и угрозой для пешеходов И почему для них нужны велодорожки и новые ПДД
Не транспортное средство: Как электросамокаты стали развлечением «под пиво» и угрозой для пешеходов И почему для них нужны велодорожки и новые ПДД
В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent
Раньше его можно было встретить только в южных городах страны