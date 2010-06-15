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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
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Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
Промо

Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах

Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата

Цены на пиво в России могут вырасти на 30 %

Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата

Производство вина в России упало до десятилетнего минимума

Связано это с неурожаями и недорогими качественными винами из-за рубежа

Производство вина в России упало до десятилетнего минимума

В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая

Больше всего стоимость повысится для дешевых вин

В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая

На Семеновской площади открылась круглогодичная ярмарка

Бесплатное место в павильоне может получить любой желающий фермер, предприниматель или юрлицо

На Семеновской площади открылась круглогодичная ярмарка

Команда Geek Picnic проведёт в «Коломенском» фестиваль урожая

Празднование запланировано на 10 и 11 сентября

Команда Geek Picnic проведёт в «Коломенском» фестиваль урожая

Отправлять студентов на сбор урожая

С таким предложением выступил глава Росмолодёжи Сергей Поспелов

Отправлять студентов на сбор урожая

Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка

Заход на посадку
Заход на посадку The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.
Заход на посадку

Заход на посадку
The Village поговорил с людьми, которые выращивают овощи в самом центре Москвы.