Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата
Цены на пиво в России могут вырасти на 30 %
Производство вина в России упало до десятилетнего минимума
Связано это с неурожаями и недорогими качественными винами из-за рубежа
В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая
Больше всего стоимость повысится для дешевых вин
На Семеновской площади открылась круглогодичная ярмарка
Бесплатное место в павильоне может получить любой желающий фермер, предприниматель или юрлицо
Команда Geek Picnic проведёт в «Коломенском» фестиваль урожая
Празднование запланировано на 10 и 11 сентября
Отправлять студентов на сбор урожая
С таким предложением выступил глава Росмолодёжи Сергей Поспелов
Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке