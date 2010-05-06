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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье И стараться не вредить природе
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
И стараться не вредить природе

Почему выбрасывать ненужную одежду экологичнее, чем сдавать ее в аренду
Почему выбрасывать ненужную одежду экологичнее, чем сдавать ее в аренду
Почему выбрасывать ненужную одежду экологичнее, чем сдавать ее в аренду

Почему выбрасывать ненужную одежду экологичнее, чем сдавать ее в аренду

Nike начнет принимать старые кроссовки на переработку

Первый пункт сбора появится в парке Горького

Nike начнет принимать старые кроссовки на переработку

Перерабатывать просроченные продукты в корма и удобрения

Депутаты и экологи объединились

Перерабатывать просроченные продукты в корма и удобрения

АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники

Отдать продукты на благотворительность закон запрещает

АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники

Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года

Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды

Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года

Выбрасывать пластик правильно
Выбрасывать пластик правильно Чтобы доброе намерение не стало бессмысленным
Выбрасывать пластик правильно

Выбрасывать пластик правильно
Чтобы доброе намерение не стало бессмысленным

Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend посвятят утилизации отходов

Выставки и экскурсии продлятся с 9 по 11 августа

Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend посвятят утилизации отходов

Завтра москвичи смогут обменять использованные батарейки на яблоки

Сдать батарейки можно в восьми пунктах

Завтра москвичи смогут обменять использованные батарейки на яблоки

В Москве открылись пункты приема елок на переработку (обновлено)

По 473 адресам можно правильно утилизировать новогоднее дерево

В Москве открылись пункты приема елок на переработку (обновлено)

Москва и Петербург еще три года могут не переходить на новую систему утилизации мусора

Ранее предполагалось, что схема начнет действовать для всех регионов с 1 января

Москва и Петербург еще три года могут не переходить на новую систему утилизации мусора

Власти создадут госкомпанию по переработке мусора за 300 миллиардов рублей

Планируется, что к 2024 году с ее помощью удастся утилизировать 36 % отходов

Власти создадут госкомпанию по переработке мусора за 300 миллиардов рублей

Власти хотят упростить создание мусорных свалок в Москве

В Минприроды некоторые из предложений уже отклонили

Власти хотят упростить создание мусорных свалок в Москве

«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов

Это поможет снизить загрязнение окружающей среды

«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов

Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку

Количество участников акции в 2018 году выросло в 13 раз

Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку

«Как я прожила месяц без пакетов»
«Как я прожила месяц без пакетов» Чего стоит вести экологически сознательную жизнь в мегаполисе и сортировать мусор
«Как я прожила месяц без пакетов»

«Как я прожила месяц без пакетов»
Чего стоит вести экологически сознательную жизнь в мегаполисе и сортировать мусор

Правительство обязало утилизировать одежду и пледы

Распоряжение Дмитрия Медведева действует по 2020 год

Правительство обязало утилизировать одежду и пледы

IKEA возобновила прием батареек на переработку

Сдать батарейки можно во всех магазинах сети

IKEA возобновила прием батареек на переработку

Сколько елок москвичи сдали на утилизацию

Больше всего елок собрали в дирекции природной территории «Долина реки Сетунь»

Сколько елок москвичи сдали на утилизацию

Мосприрода увеличила количество пунктов приема елок на утилизацию

Акция проходит до 15 января

Мосприрода увеличила количество пунктов приема елок на утилизацию

Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать?
Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать? В Москве запустилось сразу несколько акций по утилизации елок
Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать?

Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать?
В Москве запустилось сразу несколько акций по утилизации елок

«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп

Письма-оповещения с указанием адресов и графиков работы пунктов сбора уже получили более 700 тысяч интернет-пользователей

«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп

Метро может начать продавать забытые пассажирами вещи

Сейчас забытые вещи хранятся на складе не более полугода, затем их утилизируют

Метро может начать продавать забытые пассажирами вещи

Программу утилизации автомобилей продлили на 2015 год

На неё планируется выделить дополнительные 10 миллиардов рублей из антикризисного фонда

Программу утилизации автомобилей продлили на 2015 год

Москва в цифрах: Сколько навоза производит зоопарк
Москва в цифрах: Сколько навоза производит зоопарк The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, сколько отходов производят животные в московском зоопарке и как всё это утилизируется.
Москва в цифрах: Сколько навоза производит зоопарк

Москва в цифрах: Сколько навоза производит зоопарк
The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, сколько отходов производят животные в московском зоопарке и как всё это утилизируется.

В Измайлове устанавливают контейнеры для использованных батареек

Один из самых опасных отходов — щелочные батарейки — жители Восточного Измайлова теперь могут сдавать на утилизацию в собственных подъездах.

В Измайлове устанавливают контейнеры для использованных батареек

Москва для животных
Москва для животных После увенчавшегося успехом эксперимента власти решили и дальше развивать экологическую программу, связанную с утилизацией экскрементов животных.
Москва для животных

Москва для животных
После увенчавшегося успехом эксперимента власти решили и дальше развивать экологическую программу, связанную с утилизацией экскрементов животных.