Nike начнет принимать старые кроссовки на переработку
Первый пункт сбора появится в парке Горького
АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники
Отдать продукты на благотворительность закон запрещает
Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года
Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды
Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend посвятят утилизации отходов
Выставки и экскурсии продлятся с 9 по 11 августа
Завтра москвичи смогут обменять использованные батарейки на яблоки
Сдать батарейки можно в восьми пунктах
В Москве открылись пункты приема елок на переработку (обновлено)
По 473 адресам можно правильно утилизировать новогоднее дерево
Москва и Петербург еще три года могут не переходить на новую систему утилизации мусора
Ранее предполагалось, что схема начнет действовать для всех регионов с 1 января
Власти создадут госкомпанию по переработке мусора за 300 миллиардов рублей
Планируется, что к 2024 году с ее помощью удастся утилизировать 36 % отходов
Власти хотят упростить создание мусорных свалок в Москве
В Минприроды некоторые из предложений уже отклонили
«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов
Это поможет снизить загрязнение окружающей среды
Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку
Количество участников акции в 2018 году выросло в 13 раз
«Как я прожила месяц без пакетов» Чего стоит вести экологически сознательную жизнь в мегаполисе и сортировать мусор
Правительство обязало утилизировать одежду и пледы
Распоряжение Дмитрия Медведева действует по 2020 год
Сколько елок москвичи сдали на утилизацию
Больше всего елок собрали в дирекции природной территории «Долина реки Сетунь»
Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать? В Москве запустилось сразу несколько акций по утилизации елок
«Мосробот» начал оповещать пользователей о правилах утилизации ртутных ламп
Письма-оповещения с указанием адресов и графиков работы пунктов сбора уже получили более 700 тысяч интернет-пользователей
Метро может начать продавать забытые пассажирами вещи
Сейчас забытые вещи хранятся на складе не более полугода, затем их утилизируют
Программу утилизации автомобилей продлили на 2015 год
На неё планируется выделить дополнительные 10 миллиардов рублей из антикризисного фонда
Москва в цифрах: Сколько навоза производит зоопарк The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, сколько отходов производят животные в московском зоопарке и как всё это утилизируется.
В Измайлове устанавливают контейнеры для использованных батареек
Один из самых опасных отходов — щелочные батарейки — жители Восточного Измайлова теперь могут сдавать на утилизацию в собственных подъездах.