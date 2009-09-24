Надпись «Слава НКВД» возле Музея ГУЛАГа
Авторы надписи — члены «Союза коммунистической молодежи»
Ужесточить наказание за вандализм
С этим предложением выступил Михаил Пиотровский после недавнего инцидента с «Медным всадником»
Повредивший картину Репина мужчина — о причинах своего поступка
Нанесенный полотну ущерб составляет не менее 30 миллионов рублей
Студентов МГУ задержали на экзамене по подозрению в вандализме (обновлено)
Накануне на указателе Фестиваля болельщиков ФИФА появилась надпись «Нет фан-зоне»
«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью Петербургский тату-мастер и граффитист Донат Чинов — об уголовном деле за рисунок на железнодорожном мосту
На повредившего картину Репина в Третьяковке завели уголовное дело (обновлено)
Мужчина намеренно разбил стекло картины «Иван Грозный убивает своего сына»
Новые проблемы с iPhone X, идентификаторы для россиян и тизер «Мира Юрского периода — 2» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Москве задержали вандалов за порчу стендов о ветеранах ВОВ
Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме
Полиция просит усилить ответственность за вандализм в метро
Также полицейские пожаловались на нехватку полномочий в борьбе с вандалами
В «Каро» состоится российская премьера фильма об уличных художниках
После показа картины пройдет встреча с режиссером
Забор вокруг парка «Зарядье» уберут в течение месяца
Московские власти считают, что в дальнейшем ограждение вокруг парка не потребуется
К лету 2018 года в Москве появятся 250 антивандальных камер
Их установят в подземных переходах
Пресс-служба «Зарядья» назвала домыслами сообщения о краже растений посетителями
При этом руководство парка собирается приобрести противокражное оборудование
Московские власти пообещали оставить вход в «Зарядье» бесплатным
По мнению заммэра столицы, инциденты в парке вызваны большим интересом среди москвичей и туристов
Пользователи соцсетей — о вандалах в парке «Зарядье»
За три дня посетители вытоптали около 10 тысяч растений, разбили стекло и напольные фонари
В Москве задержаны подозреваемые в осквернении памятника «Они сражались за Родину»
На них завели дело о вандализме
Неизвестный уничтожил 100 деревьев на 80 миллионов рублей в парке «Крылатские холмы»
Заведено уголовное дело
Надпись «Цой мёртв» на «Стене Цоя» на Арбате
Надпись появилась в ночь на 20 июня
Павленского признали виновным в вандализме за поджог покрышек в Петербурге
Одновременно с этим его освободили от наказания за истечением срока давности
Павленскому предъявлено обвинение в вандализме по мотивам идеологической ненависти
Павленский и его адвокат намерены доказать абсурдность предъявленного обвинения
Вандалы разрисовали стены мечети на Поклонной горе
Фотографии разрисованных стен опубликовал пользователь Facebook Азамат Минцаев
Ущерб метро от вандализма в 2014 году
Сумму назвал замначальника службы подвижного состава метро Дмитрий Дощатов
Из-за появления украинского флага на сталинской высотке возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили по статье «Вандализм»
Сколько стоит восстановление ногтей «Молодого сатира» в Гатчине
В «Цифре дня» — во сколько обойдётся восстановление статуи «Молодой сатир» в Гатчинском парке, которой неизвестные вандалы накрасили ногти розовым лаком