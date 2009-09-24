SOS Доходный дом купца Василия Быкова (2-я Брестская улица, 19/18, стр. 1) построен в 1909 году по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Это один из немногих остатков исторической застройки Москвы в районе, где по иронии судьбы разместились организации, непосредственно ответственные за развитие города - НИиПИ Генплана, Моспроект-2, Москомархитектура. Сохранность дома до осени 2009...