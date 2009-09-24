Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Полицейские возбудили уголовное дело из-за протестных надписей на улице

Полицейские возбудили уголовное дело из-за протестных надписей на улице

Исторические здания, которые снесли в Москве в 2019 году

Столица потеряла 21 памятник

Исторические здания, которые снесли в Москве в 2019 году

Надпись «Слава НКВД» возле Музея ГУЛАГа

Авторы надписи — члены «Союза коммунистической молодежи»

Надпись «Слава НКВД» возле Музея ГУЛАГа

Ужесточить наказание за вандализм

С этим предложением выступил Михаил Пиотровский после недавнего инцидента с «Медным всадником»

Ужесточить наказание за вандализм

Повредивший картину Репина мужчина — о причинах своего поступка

Нанесенный полотну ущерб составляет не менее 30 миллионов рублей

Повредивший картину Репина мужчина — о причинах своего поступка

Студентов МГУ задержали на экзамене по подозрению в вандализме (обновлено)

Накануне на указателе Фестиваля болельщиков ФИФА появилась надпись «Нет фан-зоне»

Студентов МГУ задержали на экзамене по подозрению в вандализме (обновлено)

«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью
«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью Петербургский тату-мастер и граффитист Донат Чинов — об уголовном деле за рисунок на железнодорожном мосту
«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью

«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью
Петербургский тату-мастер и граффитист Донат Чинов — об уголовном деле за рисунок на железнодорожном мосту

На повредившего картину Репина в Третьяковке завели уголовное дело (обновлено)

Мужчина намеренно разбил стекло картины «Иван Грозный убивает своего сына»

На повредившего картину Репина в Третьяковке завели уголовное дело (обновлено)

Новые проблемы с iPhone X, идентификаторы для россиян и тизер «Мира Юрского периода — 2»
Новые проблемы с iPhone X, идентификаторы для россиян и тизер «Мира Юрского периода — 2» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые проблемы с iPhone X, идентификаторы для россиян и тизер «Мира Юрского периода — 2»

Новые проблемы с iPhone X, идентификаторы для россиян и тизер «Мира Юрского периода — 2»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Москве задержали вандалов за порчу стендов о ветеранах ВОВ

Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме

В Москве задержали вандалов за порчу стендов о ветеранах ВОВ

Полиция просит усилить ответственность за вандализм в метро

Также полицейские пожаловались на нехватку полномочий в борьбе с вандалами

Полиция просит усилить ответственность за вандализм в метро

В «Каро» состоится российская премьера фильма об уличных художниках

После показа картины пройдет встреча с режиссером

В «Каро» состоится российская премьера фильма об уличных художниках

Забор вокруг парка «Зарядье» уберут в течение месяца

Московские власти считают, что в дальнейшем ограждение вокруг парка не потребуется

Забор вокруг парка «Зарядье» уберут в течение месяца

К лету 2018 года в Москве появятся 250 антивандальных камер

Их установят в подземных переходах

К лету 2018 года в Москве появятся 250 антивандальных камер

Что ломают и крадут в парках Москвы
Что ломают и крадут в парках Москвы И происходит ли это еще где-то, кроме «Зарядья»
Что ломают и крадут в парках Москвы

Что ломают и крадут в парках Москвы
И происходит ли это еще где-то, кроме «Зарядья»

Пресс-служба «Зарядья» назвала домыслами сообщения о краже растений посетителями

При этом руководство парка собирается приобрести противокражное оборудование

Пресс-служба «Зарядья» назвала домыслами сообщения о краже растений посетителями

Московские власти пообещали оставить вход в «Зарядье» бесплатным

По мнению заммэра столицы, инциденты в парке вызваны большим интересом среди москвичей и туристов

Московские власти пообещали оставить вход в «Зарядье» бесплатным

Пользователи соцсетей — о вандалах в парке «Зарядье»

За три дня посетители вытоптали около 10 тысяч растений, разбили стекло и напольные фонари

Пользователи соцсетей — о вандалах в парке «Зарядье»

В Москве задержаны подозреваемые в осквернении памятника «Они сражались за Родину»

На них завели дело о вандализме

В Москве задержаны подозреваемые в осквернении памятника «Они сражались за Родину»

Неизвестный уничтожил 100 деревьев на 80 миллионов рублей в парке «Крылатские холмы»

Заведено уголовное дело

Неизвестный уничтожил 100 деревьев на 80 миллионов рублей в парке «Крылатские холмы»

В Петербурге закрасили памятную доску Колчаку

Доску восстановят в ближайшее время

В Петербурге закрасили памятную доску Колчаку

Надпись «Цой мёртв» на «Стене Цоя» на Арбате

Надпись появилась в ночь на 20 июня

Надпись «Цой мёртв» на «Стене Цоя» на Арбате

В центре Москвы обезглавили памятник Ленину (обновлено)

Полиция проводит проверку

В центре Москвы обезглавили памятник Ленину (обновлено)

Павленского признали виновным в вандализме за поджог покрышек в Петербурге

Одновременно с этим его освободили от наказания за истечением срока давности

Павленского признали виновным в вандализме за поджог покрышек в Петербурге

Павленскому предъявлено обвинение в вандализме по мотивам идеологической ненависти

Павленский и его адвокат намерены доказать абсурдность предъявленного обвинения

Павленскому предъявлено обвинение в вандализме по мотивам идеологической ненависти

Вандалы разрисовали стены мечети на Поклонной горе

Фотографии разрисованных стен опубликовал пользователь Facebook Азамат Минцаев

Вандалы разрисовали стены мечети на Поклонной горе

Ущерб метро от вандализма в 2014 году

Сумму назвал замначальника службы подвижного состава метро Дмитрий Дощатов

Ущерб метро от вандализма в 2014 году

Из-за появления украинского флага на сталинской высотке возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили по статье «Вандализм»

Из-за появления украинского флага на сталинской высотке возбудили уголовное дело

Сколько стоит восстановление ногтей «Молодого сатира» в Гатчине

В «Цифре дня» — во сколько обойдётся восстановление статуи «Молодой сатир» в Гатчинском парке, которой неизвестные вандалы накрасили ногти розовым лаком

Сколько стоит восстановление ногтей «Молодого сатира» в Гатчине

Клуб «Солянка» ограничивает вход
Клуб «Солянка» ограничивает вход С сегодняшнего дня клуб «Солянка» закрыт для лиц младше 21 года.
Клуб «Солянка» ограничивает вход

Клуб «Солянка» ограничивает вход
С сегодняшнего дня клуб «Солянка» закрыт для лиц младше 21 года.

SOS Доходный дом купца Василия Быкова (2-я Брестская улица, 19/18, стр. 1) построен в 1909 году по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Это один из немногих остатков исторической застройки Москвы в районе, где по иронии судьбы разместились организации, непосредственно ответственные за развитие города - НИиПИ Генплана, Моспроект-2, Москомархитектура. Сохранность дома до осени 2009...

SOS

Доходное место
Доходное место В прямом и переносном смысле «доходное».
Доходное место

Доходное место
В прямом и переносном смысле «доходное».