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Ситуация29 мая 2018

«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью Петербургский тату-мастер и граффитист Донат Чинов — об уголовном деле за рисунок на железнодорожном мосту

В первой половине мая петербургские полицейские задержали 26-летнего граффитиста, который нарисовал кота на опоре железнодорожного моста на перегоне между станциями «Боровая» и «Воздухоплавательный парк». Художник стал фигурантом уголовного дела о вандализме — ч. 1 ст. 214 УК РФ. На сайте Управления на транспорте МВД РФ указано, что граффитисту грозит до трех лет лишения свободы, но, вероятно, это ошибка: такое наказание возможно лишь по второй части статьи о вандализме («Деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»). Максимальное наказание по первой части 214-й статьи — арест до трех месяцев.

В Петербурге еженедельно появляется большое количество граффити, в том числе рядом с железнодорожными путями. Наказывают художников крайне редко. К началу чемпионата мира по футболу несанкционированные граффити вдоль железнодорожных путей закрашивают светло-серым цветом, который является корпоративным для РЖД.

Накануне художник, нарисовавший кота, сам связался с редакцией The Village. Его зовут Донат Чинов, он тату-мастер. Сейчас Донат собирает деньги на возмещение ущерба: по версии следствия, это 43 тысячи рублей. Художник предлагает приобрести у него футболки с собственным дизайном — в частности, с изображением того самого кота.

Донат рассказал The Village, как именно его задерживали и что сейчас происходит с его делом.

Донат Чинов

художник

О себе

Я с 2007 года занимаюсь граффити. В то время в Пензу, откуда я родом, начала приходить новая культура: граффити, хип-хоп. Мне она была интересна. В 2012 году я переехал в Петербург учиться на дизайнера. Учебу не закончил: понял, что информация, которую дают в университете, в основном устаревшая и неинтересная. Решил, что нужно заниматься самообразованием. Сейчас моя основная деятельность — татуировки.

О граффити

Я понимаю, когда в центре города закрашивают граффити на фасадах зданий. Но зачем это делать под всякими мостами, в злачных местах? Мне кажется, закрашенными они выглядят страшнее, чем с граффити. Во всех развитых странах в таких местах есть граффити, и это нормально. Это интересно, это новая культурная жизнь города.

О котике

У меня было свободное от сеансов время, и я подумал: «Хорошая погода, надо сходить, размяться немного». Кажется, это было 11 мая. Я живу на «Парке Победы» и езжу на автобусе (мимо перегона между «Боровой» и «Воздухоплавательным парком». — Прим. ред.), поэтому видел, что рядом с мостом было много граффити (сейчас их все закрасили). Думал, что ничего страшного произойти не должно.

Я нарисовал котика по панк-року, с ирокезом. Он против насилия в любой форме. Позже в отделе у меня спрашивали: «Хотели ли вы кого-то оскорбить?» Я такой про себя подумал: «Вы вообще серьезно?» Что может быть безобиднее котика?

О задержании

Я уже все дорисовал, стоял и фоткал. И тут увидел, что ко мне бежит группа людей в кожаных куртках. То есть, видимо, по вызову приехала целая оперативная группа полицейских. Я побежал от них, они — за мной, с криками: «Стой, сука, стрелять буду!» Я зацепился за колючую проволоку, разодрал себе ногу (сейчас она заживает — думал, сходить зашить, но обошелся медицинским клеем).

В общем, на тот момент я несильно расстроился: «Будет административка — не умру». Меня привезли в отдел, изъяли фотоаппарат, составили протокол. В отделе держали недолго — несколько часов. Я не стал пререкаться: «Да, рисовал». Подписал обязательство о явке, но и без этого понимал, что вернусь за фотоаппаратом: он мне нужен, чтобы снимать после сеансов.

Об ущербе

21 мая мне звонят друзья, спрашивают: «Тебя что, сажают?» А я еще не видел заголовки в СМИ — у меня как раз был сеанс. И тут на сотовый звонит дознаватель и говорит: «Здравствуйте, на вас заведено уголовное дело». Я просто офигел. На следующий день проконсультировался с адвокатом: понял, что в данной ситуации от него не так много зависит, — нужно просто возмещать ущерб.

Вот по сумме ущерба — большой вопрос. Мне за два квадратных метра насчитали 43 тысячи рублей. Я работал художником-оформителем и прекрасно знаю расценки. Сам мог бы закрасить граффити — по технологии, с предварительной грунтовкой. Это максимум несколько банок краски — не более тысячи рублей. Позже я ездил мимо на тренировки: видел, как красили весь мост. Думаю, посчитали не мой ущерб, а покраску всего моста, который был изрисован еще до меня.

И всюду в заголовках — про три года за граффити с котиком. Но наказание до трех лет — по части второй 214-й статьи: это нужно очень жестко натворить. Мне же вменили часть первую. Сейчас уголовное дело на стадии расследования.

Фотографии: обложка, 2 — Управление МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу; 1 — Донат Каторга

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