До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того? Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург
До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?
Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург
Велополоса на Бульварном кольце останется на зиму
В Дептрансе заявили, что снимать знаки на велополосе — непозволительная роскошь
Первая велополоса на Бульварном кольце откроется 4 июля
Общая протяженность полосы составит около девяти километров
Мусорный бак на новой московской велодорожке
Новую велодорожку на Чистопрудном бульваре перегородили мусорным баком
Вдоль набережных Москвы-реки проложат 246 километров велодорожек
В какие сроки проект будет реализован, не уточняется
Цепная реакция: Тест-драйв велосипедов из общественного проката The Village провёл первый тест-драйв велосипедов общественного проката и попросил оценить их активиста велодвижения, автомобилиста и специалиста по ремонту.
Цепная реакция: Тест-драйв велосипедов из общественного проката The Village провёл первый тест-драйв велосипедов общественного проката и попросил оценить их активиста велодвижения, автомобилиста и специалиста по ремонту.
Единственную в Москве велополосу уничтожили Недавно построенную велодорожку от МГУ до Коньково закатали в асфальт.
Пустое место Найти их так же сложно, как и велодорожки, а нужны они не меньше. И если по поводу дорожек какие-то новости всё-таки появляются (из последних — первая ласточка в Перми), то с велопарковками — а речь пойдёт именно о них — всё по-прежнему беспросветно. Единичные очаги велосипедной цивилизации у некоторых магазинов, институтов и бизнес-центров — не в счёт. К тому же, большинством из них...
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.