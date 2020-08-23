В Москве появится велополоса вдоль всего Садового кольца
Со специальными велосипедными светофорами
Let’s Bike It! приглашает принять участие во Всемирном дне велосипеда
Участникам раздадут сувениры на память
Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидки в кофейнях и театрах
Приехать в офис на велосипеде призывают с 13 по 26 мая
Власти хотят отстранить Let’s bike it! от организации московских велопарадов
Команда проекта занимается велосипедизацией Москвы с 2012 года
Музей ретровелосипедов в «Сокольниках» откроется 10 июня
Собственник проекта — велоколлекционер Андрей Мятиев
В Москве пройдет акция «На работу на велосипеде»
Велосипедистов будут ждать киоски с водой и фруктами, а также скидки в кафе и магазинах
Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая
Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек
В правительстве поддержали идею приравнять участников велопробегов к митингующим
Согласно законопроекту, организаторы акций с палатками, велосипедами и мотоциклами должны будут согласовывать их проведение с властями
В Москве пройдёт девятая «Велоночь»
Велопробег в этом году посвящён 80-летию московского метро
Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня
Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками
В Москве появилась услуга страхования велосипедов
Страховку можно купить на сайте «Велостраховка.рф»
Велодорожка на Бульварном кольце
Городской департамент ЖКХ в своём Facebook опубликовал проект создания велодорожки на Бульварном кольце
В Москве появится велоконтроль
Эксперты велоконтроля будут проверять качество велосипедных дорожек и помогать велосипедистам
В электричках разрешили бесплатно провозить велосипеды
Провезти велосипед бесплатно в пригородном поезде можно с 11:00 до 16:00
Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе
Свежепостроенную велодорожку назвали «самой убогой велодорожкой Москвы».
В магазине Electra открылся велопрокат
Шоу-рум американской велосипедной марки Electra на Крымском Валу заработал как велопрокат.
Движение в центре «успокоят»
В Москве создадут «зоны успокоенного движения», чтобы упростить движение для велосипедистов
У велопроката появилось мобильное приложение
Для сети городского велопроката разработали приложение, позволяющее пользователям отслеживать затраты и уточнять наличие свободных велосипедов на стоянке.
Цифра дня: Городской велопрокат набирает популярность
За месяц работы велопроката «Велобайк» горожане купили больше 20 тысяч абонементов.
Веломаршрут напечатали на проездных билетах
В метро начали продавать билеты с картой веломаршрута от «Музеона» до «Парка Победы».
На перехватывающих парковках появились места для велосипедов
У станций «Выхино», «Зябликово», «Шипиловская» и «Строгино» установили велопарковки, чтобы жители окрестных районов добирались до метро на велосипедах.
В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров
«Сокольники» упростят систему передвижения по парку, отделив роллерские дорожки от пешеходных и установив специальные знаки.
Объявили тарифы общественного велопроката
Департамент транспорта определился со стоимостью проката велосипедов из городской сети: первые полчаса будут бесплатными, далее стоимость каждого часа будет расти по прогрессивной шкале.
Велосипеды в метро разрешат после открытия новых станций
Метрополитен объяснил, почему не пускает велосипедистов в метро и когда с велосипедом можно будет спуститься под землю.
Велосипедисты просят пустить их в метро
Московские велосипедисты подписывают петицию за разрешение провозить велосипеды в метро.