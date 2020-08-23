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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В центре Москвы появятся пять велополос. На зиму их уберут
Эксклюзив
23 августа 2020

В центре Москвы появятся пять велополос. На зиму их уберут

В Москве появится велополоса вдоль всего Садового кольца

Со специальными велосипедными светофорами

В Москве появится велополоса вдоль всего Садового кольца

Россияне активно покупают велосипеды

Спрос на них вырос больше, чем на треть

Россияне активно покупают велосипеды

Let’s Bike It! приглашает принять участие во Всемирном дне велосипеда

Участникам раздадут сувениры на память

Let’s Bike It! приглашает принять участие во Всемирном дне велосипеда

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидки в кофейнях и театрах

Приехать в офис на велосипеде призывают с 13 по 26 мая

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидки в кофейнях и театрах

Портрет московского велосипедиста

Велосипеды чаще арендуют мужчины, чем женщины

Портрет московского велосипедиста

Власти хотят отстранить Let’s bike it! от организации московских велопарадов

Команда проекта занимается велосипедизацией Москвы с 2012 года

Власти хотят отстранить Let’s bike it! от организации московских велопарадов

В 2018 году в Москве пройдут четыре велопарада

Одно из мероприятий состоится зимой

В 2018 году в Москве пройдут четыре велопарада

Музей ретровелосипедов в «Сокольниках» откроется 10 июня

Собственник проекта — велоколлекционер Андрей Мятиев

Музей ретровелосипедов в «Сокольниках» откроется 10 июня

Ночной велопарад пройдет в Москве 8 июля

Заезд стартует в 21:30

Ночной велопарад пройдет в Москве 8 июля

В Москве пройдет акция «На работу на велосипеде»

Велосипедистов будут ждать киоски с водой и фруктами, а также скидки в кафе и магазинах

В Москве пройдет акция «На работу на велосипеде»

Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая

Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек

Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая

В «Сокольниках» открылась бесплатная веломойка

Мойка работает круглосуточно

В «Сокольниках» открылась бесплатная веломойка

В правительстве поддержали идею приравнять участников велопробегов к митингующим

Согласно законопроекту, организаторы акций с палатками, велосипедами и мотоциклами должны будут согласовывать их проведение с властями

В правительстве поддержали идею приравнять участников велопробегов к митингующим

В Москве пройдёт девятая «Велоночь»

Велопробег в этом году посвящён 80-летию московского метро

В Москве пройдёт девятая «Велоночь»

Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня

Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками

Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня

В Москве появилась услуга страхования велосипедов

Страховку можно купить на сайте «Велостраховка.рф»

В Москве появилась услуга страхования велосипедов

Велодорожка на Бульварном кольце

Городской департамент ЖКХ в своём Facebook опубликовал проект создания велодорожки на Бульварном кольце

Велодорожка на Бульварном кольце

В Москве появится велоконтроль

Эксперты велоконтроля будут проверять качество велосипедных дорожек и помогать велосипедистам

В Москве появится велоконтроль

В электричках разрешили бесплатно провозить велосипеды

Провезти велосипед бесплатно в пригородном поезде можно с 11:00 до 16:00

В электричках разрешили бесплатно провозить велосипеды

Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе

Свежепостроенную велодорожку назвали «самой убогой велодорожкой Москвы».

Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе

В магазине Electra открылся велопрокат

Шоу-рум американской велосипедной марки Electra на Крымском Валу заработал как велопрокат.

В магазине Electra открылся велопрокат

Движение в центре «успокоят»

В Москве создадут «зоны успокоенного движения», чтобы упростить движение для велосипедистов

Движение в центре «успокоят»

У велопроката появилось мобильное приложение

Для сети городского велопроката разработали приложение, позволяющее пользователям отслеживать затраты и уточнять наличие свободных велосипедов на стоянке.

У велопроката появилось мобильное приложение

Цифра дня: Городской велопрокат набирает популярность

За месяц работы велопроката «Велобайк» горожане купили больше 20 тысяч абонементов.

Цифра дня: Городской велопрокат набирает популярность

Веломаршрут напечатали на проездных билетах

В метро начали продавать билеты с картой веломаршрута от «Музеона» до «Парка Победы».

Веломаршрут напечатали на проездных билетах

На перехватывающих парковках появились места для велосипедов

У станций «Выхино», «Зябликово», «Шипиловская» и «Строгино» установили велопарковки, чтобы жители окрестных районов добирались до метро на велосипедах.

На перехватывающих парковках появились места для велосипедов

В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров

«Сокольники» упростят систему передвижения по парку, отделив роллерские дорожки от пешеходных и установив специальные знаки.

В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров

Объявили тарифы общественного велопроката

Департамент транспорта определился со стоимостью проката велосипедов из городской сети: первые полчаса будут бесплатными, далее стоимость каждого часа будет расти по прогрессивной шкале.

Объявили тарифы общественного велопроката

Велосипеды в метро разрешат после открытия новых станций

Метрополитен объяснил, почему не пускает велосипедистов в метро и когда с велосипедом можно будет спуститься под землю.

Велосипеды в метро разрешат после открытия новых станций

Велосипедисты просят пустить их в метро

Московские велосипедисты подписывают петицию за разрешение провозить велосипеды в метро.

Велосипедисты просят пустить их в метро

В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек
В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек и велопарковки у станций метро.
В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек

В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек
В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек и велопарковки у станций метро.

CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.

CYCLIST PROJECT