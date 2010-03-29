Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
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Российский бизнесмен заявил, что никогда не будет финансировать отечественный футбол
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Новое поколение бамбуковых велосипедов Индийский ученый изобрел велосипед – но не простой, а бамбуковый и идеально экологически чистый. По его мнению, этот двухколесный вид транспорта должен стать прекрасной альтернативой автомобилям и прочим средствам наземного передвижения, которые загрязняют окружающую среду.