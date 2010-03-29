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Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат

Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат
Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта

Олег Тиньков — о российском футболе

Российский бизнесмен заявил, что никогда не будет финансировать отечественный футбол

Олег Тиньков — о российском футболе
Российский бизнесмен заявил, что никогда не будет финансировать отечественный футбол

Новое поколение бамбуковых велосипедов Индийский ученый изобрел велосипед – но не простой, а бамбуковый и идеально экологически чистый. По его мнению, этот двухколесный вид транспорта должен стать прекрасной альтернативой автомобилям и прочим средствам наземного передвижения, которые загрязняют окружающую среду.

Новое поколение бамбуковых велосипедов
Индийский ученый изобрел велосипед – но не простой, а бамбуковый и идеально экологически чистый. По его мнению, этот двухколесный вид транспорта должен стать прекрасной альтернативой автомобилям и прочим средствам наземного передвижения, которые загрязняют окружающую среду.