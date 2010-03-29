Новое поколение бамбуковых велосипедов Индийский ученый изобрел велосипед – но не простой, а бамбуковый и идеально экологически чистый. По его мнению, этот двухколесный вид транспорта должен стать прекрасной альтернативой автомобилям и прочим средствам наземного передвижения, которые загрязняют окружающую среду.