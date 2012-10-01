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Новости

Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке

Варенье из лепестков роз приготовили сегодня

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Новости

Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке Варенье из лепестков роз приготовили сегодня

Еда

На Велозаводском рынке заработает рыбный кластер

Кластер с коптильней и жаровней откроется 4 октября

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Еда

На Велозаводском рынке заработает рыбный кластер Кластер с коптильней и жаровней откроется 4 октября

Город

Московские власти продадут четыре рынка

На торги выставляют Даниловский, Кунцевский, Лефортовский и Велозаводский рынки.

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Город

Московские власти продадут четыре рынка На торги выставляют Даниловский, Кунцевский, Лефортовский и Велозаводский рынки.