Новости
Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке
Варенье из лепестков роз приготовили сегодня
Новости
Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке Варенье из лепестков роз приготовили сегодня
Еда
На Велозаводском рынке заработает рыбный кластер
Кластер с коптильней и жаровней откроется 4 октября
Еда
На Велозаводском рынке заработает рыбный кластер Кластер с коптильней и жаровней откроется 4 октября
Город
Московские власти продадут четыре рынка
На торги выставляют Даниловский, Кунцевский, Лефортовский и Велозаводский рынки.
Город