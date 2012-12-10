Выходные в городе: 1−3 февраля Битва на картонных трубах в «Музеоне», Москва 30-х годов в «Мультимедиа Арт Музее», выставка номинантов «Серебряной камеры», вечеринки с участием Booka Shade и Funk D'Void и другие события выходных.