Weekend
Выходные в городе: 1−3 февраляБитва на картонных трубах в «Музеоне», Москва 30-х годов в «Мультимедиа Арт Музее», выставка номинантов «Серебряной камеры», вечеринки с участием Booka Shade и Funk D'Void и другие события выходных.
Weekend
Выходные в городе: 1−3 февраля Битва на картонных трубах в «Музеоне», Москва 30-х годов в «Мультимедиа Арт Музее», выставка номинантов «Серебряной камеры», вечеринки с участием Booka Shade и Funk D'Void и другие события выходных.
События недели
События недели: Lady Gaga, Swedish House Mafia, «Мифология Online»Дайджест городских событий этой недели: ярмарки в Artplay и «Рабочей станции», выставка «Венера советская» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели