В Европу на выходные Итак, у тебя всего 2-3 дня выходных, но очень хочется вырваться куда-нибудь в поисках новых впечателний. Выбор падает на Европу, лететь недалеко, много интересных мест и атмосферных городов. Вот как можно провести уикенд: