Сколько стоит жизнь в Венеции Скидки на водное такси для местных и цены на недвижимость в городе, где нельзя строить новые дома
Сколько стоит жизнь в Венеции Скидки на водное такси для местных и цены на недвижимость в городе, где нельзя строить новые дома
РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов
Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции
РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции
«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки
Предупреждение касается рейсов 19 января
«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки Предупреждение касается рейсов 19 января
«Победа» запускает рейсы в Италию по цене от 499 рублей
Рейсы будут выполняться из Внукова с 21 февраля 2018 года
«Победа» запускает рейсы в Италию по цене от 499 рублей Рейсы будут выполняться из Внукова с 21 февраля 2018 года
«Аэрофлот» попросил пассажиров заранее прибывать в аэропорт Венеции
Это касается рейсов, вылетающих с 4 по 18 октября 2017 года
«Аэрофлот» попросил пассажиров заранее прибывать в аэропорт Венеции Это касается рейсов, вылетающих с 4 по 18 октября 2017 года
На премию «Оскар» от России выдвинут «Рай» Андрея Кончаловского
Премьера картины состоялась 8 сентября в Венеции
На премию «Оскар» от России выдвинут «Рай» Андрея Кончаловского Премьера картины состоялась 8 сентября в Венеции
Как стать мировой звездой предметного дизайна Интервью с обладателем Red Dot Design Award Димой Логиновым и дизайнером Ferrari Данилом Кузвесовым
Как стать мировой звездой предметного дизайна Интервью с обладателем Red Dot Design Award Димой Логиновым и дизайнером Ferrari Данилом Кузвесовым
В Европу на выходные Итак, у тебя всего 2-3 дня выходных, но очень хочется вырваться куда-нибудь в поисках новых впечателний. Выбор падает на Европу, лететь недалеко, много интересных мест и атмосферных городов. Вот как можно провести уикенд: