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Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом
Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом The Village пообщался с авторами тотальной инсталляции Atopos
Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом

Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом
The Village пообщался с авторами тотальной инсталляции Atopos