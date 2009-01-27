Особые случаи с Plumage Имя Веры Вонг (Vera Wang), китаянки по происхождению, работающей в Нью-Йорке сейчас носит её фирменный парфюм, косметика, ювелирные украшения, очки, линия обуви и регулярные коллекции одежды. Но помимо этого она особо известна великолепными свадебными и вечерними нарядами. Её кредо - совмещать шик наряда с его удобством так, чтобы в нём можно было танцевать не один час, чувствуя...