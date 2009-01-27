В Москве закрылся единственный фирменный салон Vera Wang
Теперь платья бренда будут продаваться в сети Bridal и в корнере в ЦУМе
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами Первый загородный аутлет и экспансия уличных марок, возвращение универмага Debenhams и интерес к винтажу — The Village вспоминает важные события московских магазинов за 2012 год.
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами Первый загородный аутлет и экспансия уличных марок, возвращение универмага Debenhams и интерес к винтажу — The Village вспоминает важные события московских магазинов за 2012 год.
Любо-дорого: Невесты о свадебных платьях The Village побывал на примерке свадебных платьев Vera Wang и узнал у невест, о какой свадьбе они мечтают и что будут делать с платьем после праздника.
Любо-дорого: Невесты о свадебных платьях The Village побывал на примерке свадебных платьев Vera Wang и узнал у невест, о какой свадьбе они мечтают и что будут делать с платьем после праздника.
Особые случаи с Plumage Имя Веры Вонг (Vera Wang), китаянки по происхождению, работающей в Нью-Йорке сейчас носит её фирменный парфюм, косметика, ювелирные украшения, очки, линия обуви и регулярные коллекции одежды. Но помимо этого она особо известна великолепными свадебными и вечерними нарядами. Её кредо - совмещать шик наряда с его удобством так, чтобы в нём можно было танцевать не один час, чувствуя...