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Что такое вермут и как его пить?
Что такое вермут и как его пить? Как разобраться в одном из самых модных напитков 2019 года
Что такое вермут и как его пить?

Что такое вермут и как его пить?
Как разобраться в одном из самых модных напитков 2019 года

Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink
Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink Журналист, главный редактор журнала GQ Михаил Идов рассказал The Village о веранде с фонариками, шукетах из заварного теста и хорошем «Манхэттене».
Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink

Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink
Журналист, главный редактор журнала GQ Михаил Идов рассказал The Village о веранде с фонариками, шукетах из заварного теста и хорошем «Манхэттене».