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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Kinky-фестиваль, выставка ковров и другие идеи на неделю
Kinky-фестиваль, выставка ковров и другие идеи на неделю А также ужин из ничего и открытие «Стрелки» и «Культуры»
Kinky-фестиваль, выставка ковров и другие идеи на неделю

Kinky-фестиваль, выставка ковров и другие идеи на неделю
А также ужин из ничего и открытие «Стрелки» и «Культуры»

В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы

Ее создали для создания визуального контента

В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы

Власти передумали сносить Измайловский вернисаж. Проект реновации отправили на доработку

Решение изменили из-за общественного резонанса

Власти передумали сносить Измайловский вернисаж. Проект реновации отправили на доработку

Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу
Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу Чем властям помешал творческий квартал и есть ли шансы его сохранить
Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу

Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу
Чем властям помешал творческий квартал и есть ли шансы его сохранить

«Я работаю в Измайловском кремле»

«Я работаю в Измайловском кремле»Расписные терема, блошиный рынок и арт-квартал от команды «Флакона» — что сотрудники лубочного городка думают об этом месте

«Я работаю в Измайловском кремле»

«Я работаю в Измайловском кремле»
Расписные терема, блошиный рынок и арт-квартал от команды «Флакона» — что сотрудники лубочного городка думают об этом месте

На «Винзаводе» 21 апреля пройдёт «Вечер вернисажей»

На нём можно будет увидеть новые экспозиции галерей современного искусства

На «Винзаводе» 21 апреля пройдёт «Вечер вернисажей»

Вернисажу на Крымской набережной придумали новый облик

Евгений Асс и Олег Шапиро представили проект обновлённого вернисажа на Крымской набережной с павильонами и прогулочной зоной.

Вернисажу на Крымской набережной придумали новый облик

Куда сходить, что посмотреть
Куда сходить, что посмотреть Чем заняться в выходные до вечера? Сходи просветись!
Куда сходить, что посмотреть

Куда сходить, что посмотреть
Чем заняться в выходные до вечера? Сходи просветись!