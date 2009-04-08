Kinky-фестиваль, выставка ковров и другие идеи на неделю А также ужин из ничего и открытие «Стрелки» и «Культуры»
Kinky-фестиваль, выставка ковров и другие идеи на неделю А также ужин из ничего и открытие «Стрелки» и «Культуры»
В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы
Ее создали для создания визуального контента
Власти передумали сносить Измайловский вернисаж. Проект реновации отправили на доработку
Решение изменили из-за общественного резонанса
Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу Чем властям помешал творческий квартал и есть ли шансы его сохранить
Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу Чем властям помешал творческий квартал и есть ли шансы его сохранить
«Я работаю в Измайловском кремле»Расписные терема, блошиный рынок и арт-квартал от команды «Флакона» — что сотрудники лубочного городка думают об этом месте
«Я работаю в Измайловском кремле» Расписные терема, блошиный рынок и арт-квартал от команды «Флакона» — что сотрудники лубочного городка думают об этом месте
На «Винзаводе» 21 апреля пройдёт «Вечер вернисажей»
На нём можно будет увидеть новые экспозиции галерей современного искусства
Вернисажу на Крымской набережной придумали новый облик
Евгений Асс и Олег Шапиро представили проект обновлённого вернисажа на Крымской набережной с павильонами и прогулочной зоной.