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Новости

Кто из министров покинул правительство и кто туда пришел

Кабмин остался без Мединского, Васильевой и Скворцовой

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Новости

Кто из министров покинул правительство и кто туда пришел Кабмин остался без Мединского, Васильевой и Скворцовой

Новости

Первая партия «Фризиума» для детей поступила в Россию (обновлено)

Лекарство получат более 500 несовершеннолетних пациентов

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Новости

Первая партия «Фризиума» для детей поступила в Россию (обновлено) Лекарство получат более 500 несовершеннолетних пациентов

Новости

Минздрав: В России увеличилась продолжительность жизни

Министр здравоохранения назвала рост «существенным»

1
Новости

Минздрав: В России увеличилась продолжительность жизни Министр здравоохранения назвала рост «существенным»

Новости

Самые упоминаемые министры в 2018 году

Медиарейтинг составили на основе 49 тысяч источников

1
Новости

Самые упоминаемые министры в 2018 году Медиарейтинг составили на основе 49 тысяч источников

Новости

Минздрав признал питание россиян нерациональным

Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

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Новости

Минздрав признал питание россиян нерациональным Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

Новости

Запретить продавать алкоголь нетрезвым покупателям

С такой инициативой выступила глава Минздрава

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Новости

Запретить продавать алкоголь нетрезвым покупателям С такой инициативой выступила глава Минздрава

Новости

Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы

По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников

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Новости

Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников

Новости

Глава Минздрава назвала меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет

Работать в этом направлении поручил Путин

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Новости

Глава Минздрава назвала меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет Работать в этом направлении поручил Путин

Новости

Смертность матерей и младенцев в России упала до исторического минимума

Такие результаты достигнуты благодаря системе перинатальных центров

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Новости

Смертность матерей и младенцев в России упала до исторического минимума Такие результаты достигнуты благодаря системе перинатальных центров

Новости

Глава Минздрава — о любви к селфи

По ее мнению, «если человек интересуется миром и другими людьми, то у него этой проблемы никогда не будет»

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Новости

Глава Минздрава — о любви к селфи По ее мнению, «если человек интересуется миром и другими людьми, то у него этой проблемы никогда не будет»

Город

Минздрав рассказал о росте числа приезжающих лечиться в Россию иностранцев

Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова

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Город

Минздрав рассказал о росте числа приезжающих лечиться в Россию иностранцев Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова

Ситуация

Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии

В составе группы будут гомеопаты

0
Ситуация

Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии В составе группы будут гомеопаты

Ситуация

Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года

Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»

0
Ситуация

Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»

Ситуация

Вероника Скворцова — о запрете продажи табака родившимся после 2014 года

Министр назвала предложение собственного ведомства «гиперболой»

2
Ситуация

Вероника Скворцова — о запрете продажи табака родившимся после 2014 года Министр назвала предложение собственного ведомства «гиперболой»

Ситуация

Глава Минздрава — о причине массового употребления алкогольных суррогатов

Скворцова связала вспышки спроса на нелегальный алкоголь с обострением безработицы в отдельных городах страны

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Ситуация

Глава Минздрава — о причине массового употребления алкогольных суррогатов Скворцова связала вспышки спроса на нелегальный алкоголь с обострением безработицы в отдельных городах страны

Дети

Глава Минздрава — о вреде бэби-боксов

По мнению Скворцовой, попадание младенцев в специально оборудованные колыбели оборачивается для них «очень большим стрессом»

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Дети

Глава Минздрава — о вреде бэби-боксов По мнению Скворцовой, попадание младенцев в специально оборудованные колыбели оборачивается для них «очень большим стрессом»

Ситуация

Глава Минздрава — о месте России в конце рейтинга эффективности здравоохранения

Вероника Скворцова назвала данные рейтинга Bloomberg ошибкой

0
Ситуация

Глава Минздрава — о месте России в конце рейтинга эффективности здравоохранения Вероника Скворцова назвала данные рейтинга Bloomberg ошибкой

Новости

Россияне стали экономить на лекарствах

Предполагается, что ситуация изменится во второй половине 2016 года, когда население адаптируется к новым ценам

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Новости

Россияне стали экономить на лекарствах Предполагается, что ситуация изменится во второй половине 2016 года, когда население адаптируется к новым ценам

Ситуация

В России от последствий гриппа умерли 107 человек

Как отметили в Минздраве, все умершие не были привиты

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Ситуация

В России от последствий гриппа умерли 107 человек Как отметили в Минздраве, все умершие не были привиты

«800 тысяч россиян не знают, что больны ВИЧ»: Вадим Покровский — о новой эпидемии
Что нового

«800 тысяч россиян не знают, что больны ВИЧ»: Вадим Покровский — о новой эпидемииThe Village поговорил с главой Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом об особенностях лечения ВИЧ в России

Что нового

«800 тысяч россиян не знают, что больны ВИЧ»: Вадим Покровский — о новой эпидемии The Village поговорил с главой Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом об особенностях лечения ВИЧ в России

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