Кто из министров покинул правительство и кто туда пришел
Кабмин остался без Мединского, Васильевой и Скворцовой
Кто из министров покинул правительство и кто туда пришел Кабмин остался без Мединского, Васильевой и Скворцовой
Первая партия «Фризиума» для детей поступила в Россию (обновлено)
Лекарство получат более 500 несовершеннолетних пациентов
Первая партия «Фризиума» для детей поступила в Россию (обновлено) Лекарство получат более 500 несовершеннолетних пациентов
Минздрав: В России увеличилась продолжительность жизни
Министр здравоохранения назвала рост «существенным»
Минздрав: В России увеличилась продолжительность жизни Министр здравоохранения назвала рост «существенным»
Самые упоминаемые министры в 2018 году Медиарейтинг составили на основе 49 тысяч источников
Минздрав признал питание россиян нерациональным
Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению
Минздрав признал питание россиян нерациональным Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению
Запретить продавать алкоголь нетрезвым покупателям
С такой инициативой выступила глава Минздрава
Запретить продавать алкоголь нетрезвым покупателям С такой инициативой выступила глава Минздрава
Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы
По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников
Глава Минздрава — об омолаживающем эффекте пенсионной реформы По данным Скворцовой, работающие пенсионеры моложе неработающих сверстников
Глава Минздрава назвала меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет
Работать в этом направлении поручил Путин
Глава Минздрава назвала меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет Работать в этом направлении поручил Путин
Смертность матерей и младенцев в России упала до исторического минимума
Такие результаты достигнуты благодаря системе перинатальных центров
Смертность матерей и младенцев в России упала до исторического минимума Такие результаты достигнуты благодаря системе перинатальных центров
Глава Минздрава — о любви к селфи
По ее мнению, «если человек интересуется миром и другими людьми, то у него этой проблемы никогда не будет»
Глава Минздрава — о любви к селфи По ее мнению, «если человек интересуется миром и другими людьми, то у него этой проблемы никогда не будет»
Минздрав рассказал о росте числа приезжающих лечиться в Россию иностранцев
Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова
Минздрав рассказал о росте числа приезжающих лечиться в Россию иностранцев Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова
Минздрав создаст рабочую группу по гомеопатии В составе группы будут гомеопаты
Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года
Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»
Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»
Вероника Скворцова — о запрете продажи табака родившимся после 2014 года
Министр назвала предложение собственного ведомства «гиперболой»
Вероника Скворцова — о запрете продажи табака родившимся после 2014 года Министр назвала предложение собственного ведомства «гиперболой»
Глава Минздрава — о причине массового употребления алкогольных суррогатов
Скворцова связала вспышки спроса на нелегальный алкоголь с обострением безработицы в отдельных городах страны
Глава Минздрава — о причине массового употребления алкогольных суррогатов Скворцова связала вспышки спроса на нелегальный алкоголь с обострением безработицы в отдельных городах страны
Глава Минздрава — о вреде бэби-боксов
По мнению Скворцовой, попадание младенцев в специально оборудованные колыбели оборачивается для них «очень большим стрессом»
Глава Минздрава — о вреде бэби-боксов По мнению Скворцовой, попадание младенцев в специально оборудованные колыбели оборачивается для них «очень большим стрессом»
Глава Минздрава — о месте России в конце рейтинга эффективности здравоохранения
Вероника Скворцова назвала данные рейтинга Bloomberg ошибкой
Глава Минздрава — о месте России в конце рейтинга эффективности здравоохранения Вероника Скворцова назвала данные рейтинга Bloomberg ошибкой
Россияне стали экономить на лекарствах
Предполагается, что ситуация изменится во второй половине 2016 года, когда население адаптируется к новым ценам
Россияне стали экономить на лекарствах Предполагается, что ситуация изменится во второй половине 2016 года, когда население адаптируется к новым ценам
В России от последствий гриппа умерли 107 человек
Как отметили в Минздраве, все умершие не были привиты