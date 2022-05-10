На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом
Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля
В Москве резко испортилась погода. МЧС предупредило о мокром снеге и метели
Прежнее тепло вернется только к концу недели
В выходные Москву помоют шампунем от зимней грязи
А подъезды домов, где живут карантинщики, продезинфицируют
К выходным в Москве резко похолодает
А ближайшие дни в городе объявил желтый уровень опасности
На новой неделе Москву ждет аномальное тепло
Плюс 6 градусов — сильно больше климатической нормы
Синоптики предупредили москвичей о снеге
Осадки ожидаются все выходные. Потеплеет в столице только в понедельник
В Москве начали цвести аллергенные растения
Аллергиков предупредили о неблагоприятных погодных условиях
В конце недели в Москву придет потепление и влажный теплый воздух
В воскресенье воздух прогреется до 8 градусов
Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей
Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра (обновлено)
Сегодня и завтра порывы достигнут 15–17 метров в секунду
В конце недели Москву ждут морозы, метель и экстремально низкое атмосферное давление
Уже в начале следующей недели снова потеплеет
В конце марта в Москву придет климатическая весна
Свой прогноз синоптики назвали предварительным
Москвичей предупредили о самой холодной ночи в мае
Ночные заморозки сохранятся в столичном регионе до выходных
Поющие, фигурные и пешеходные: в Москве открылся сезон фонтанов
Всего в столице заработали около 600 фонтанов
Выйти сухим: 30 дождевиков, которые не позволят вам промокнуть На каждый день, длинные и анораки
Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Синоптики пообещали москвичам дождливую неделю с грозой
Во второй половине недели в столицу придет похолодание
Горожанам рассказали о правилах общения с бобрами у водоемов
В теплую погоду дикие животные стали чаще выходить к людям
В День космонавтики в парках установят телескопы и запустят ракету
Гостей зовут на мастер-классы, квесты и лекции о космосе
Куличи, разноцветные яйца и шашлыки: Как россияне празднуют Пасху
Пасха-2018 в снимках Instagram
В выходные в пяти московских парках можно бесплатно покататься на коньках
Столичные катки закрывают сезон
Проверки пожарной безопасности, высылка дипломатов и противники Слуцкого
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
МЧС предупредило о снегопаде, штормовом ветре и ледяном дожде в ближайшие часы
Непогода сохранится до начала ночи на 15 марта
В Москве впервые с начала весны зафиксировали плюсовую температуру
Уже к концу недели в столицу придут рекордные морозы
Власти предупредили об очередном мощном снегопаде 7–8 марта
Он принесет месячную норму осадков
Циклон принесет в Москву в выходные обильные снегопады и небольшое потепление
Горожан предупредили о пониженном атмосферном давлении и сильных ветрах
С 1 марта Московский зоопарк будет работать на час дольше
Зоосад переходит на летний режим работы из-за увеличения светового дня
Весна придет в Москву не раньше конца марта
Оставшиеся дни февраля будут самыми холодными за весь сезон