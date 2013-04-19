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На что живут ветеринары
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На что живут ветеринарыЧто лечат водкой с яйцом, почему коты становятся вегетарианцами и сколько можно заработать в сетевой клинике
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На что живут ветеринары
Личный счёт

На что живут ветеринары Что лечат водкой с яйцом, почему коты становятся вегетарианцами и сколько можно заработать в сетевой клинике

Новости

Главу Минсельхоза Ткачёва отчитали за нарушение прав предпринимателей

Генпрокуратура направила министру представление после жалоб бизнеса, прозвучавших на прямой линии с Путиным

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Новости

Главу Минсельхоза Ткачёва отчитали за нарушение прав предпринимателей Генпрокуратура направила министру представление после жалоб бизнеса, прозвучавших на прямой линии с Путиным

Ветеринар
Будущее
ВетеринарРаз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — ветеринар, профессия, которая в ближайшие 10 лет значительно эволюционирует.
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Ветеринар
Будущее

Ветеринар Раз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — ветеринар, профессия, которая в ближайшие 10 лет значительно эволюционирует.