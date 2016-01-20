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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)

Прошло два года с разрешения от Конституционного суда

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)

Россияне смогут бесплатно провериться на ВИЧ и получить консультацию

«Горячие линии» будут работать по 8 декабря

Россияне смогут бесплатно провериться на ВИЧ и получить консультацию

Durex обвинили в манипуляции данными о зараженных половыми инфекциями в России

ФАС завела на компанию дело о незаконной рекламе

Durex обвинили в манипуляции данными о зараженных половыми инфекциями в России

Власти назвали наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией регион

Большинство россиян заразились вирусом через гетеросексуальные связи

Власти назвали наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией регион

Число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек

Миллионным официально зарегистированным носителем вируса стала девушка из Ростовской области

Число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек