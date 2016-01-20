Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)
Прошло два года с разрешения от Конституционного суда
Россияне смогут бесплатно провериться на ВИЧ и получить консультацию
«Горячие линии» будут работать по 8 декабря
Durex обвинили в манипуляции данными о зараженных половыми инфекциями в России
ФАС завела на компанию дело о незаконной рекламе
Власти назвали наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией регион
Большинство россиян заразились вирусом через гетеросексуальные связи
Число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек
Миллионным официально зарегистированным носителем вируса стала девушка из Ростовской области