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Новости

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)

Прошло два года с разрешения от Конституционного суда

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Новости

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено) Прошло два года с разрешения от Конституционного суда

Новости

Россияне смогут бесплатно провериться на ВИЧ и получить консультацию

«Горячие линии» будут работать по 8 декабря

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Новости

Россияне смогут бесплатно провериться на ВИЧ и получить консультацию «Горячие линии» будут работать по 8 декабря

Новости

Durex обвинили в манипуляции данными о зараженных половыми инфекциями в России

ФАС завела на компанию дело о незаконной рекламе

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Новости

Durex обвинили в манипуляции данными о зараженных половыми инфекциями в России ФАС завела на компанию дело о незаконной рекламе

Новости

Власти назвали наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией регион

Большинство россиян заразились вирусом через гетеросексуальные связи

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Новости

Власти назвали наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией регион Большинство россиян заразились вирусом через гетеросексуальные связи

Ситуация

Число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек

Миллионным официально зарегистированным носителем вируса стала девушка из Ростовской области

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Ситуация

Число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек Миллионным официально зарегистированным носителем вируса стала девушка из Ростовской области