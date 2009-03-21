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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кофе с Викой Газинской
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по&nbsp;лучшему капучино и&nbsp;эспрессо в&nbsp;Москве.
Кофе с Викой Газинской

Кофе с Викой Газинской
The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по&nbsp;лучшему капучино и&nbsp;эспрессо в&nbsp;Москве.

ЧТО ТЫ ЕШЬ?
ЧТО ТЫ ЕШЬ? Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.
ЧТО ТЫ ЕШЬ?

ЧТО ТЫ ЕШЬ?
Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.