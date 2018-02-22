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Новости

Петербургских фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 годам колонии (обновлено)

Суд счел, что Виктор Филинков и Юлий Бояршинов принимали участие в деятельности «террористического сообщества»

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Новости

Петербургских фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 годам колонии (обновлено) Суд счел, что Виктор Филинков и Юлий Бояршинов принимали участие в деятельности «террористического сообщества»

Новости

Прокуратура потребовала шесть и девять лет для петербургских фигурантов дела «Сети»

Обвинение считает, что объединение было создано для «террористической деятельности»

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Новости

Прокуратура потребовала шесть и девять лет для петербургских фигурантов дела «Сети» Обвинение считает, что объединение было создано для «террористической деятельности»

Новости

Суд в Петербурге продлил арест Филинкова и Бояршинова на пять месяцев (обновлено)

Следующее заседание состоится 23 марта

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Новости

Суд в Петербурге продлил арест Филинкова и Бояршинова на пять месяцев (обновлено) Следующее заседание состоится 23 марта

Новости

Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено)

Активист хочет поддержать других политзаключенных

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Новости

Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено) Активист хочет поддержать других политзаключенных

Новости

В «Открытом пространстве» проведут выставку в поддержку фигурантов дела «Сети»

Ранее суд приговорил Игоря Шишкина к 3,5 годам заключения

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Новости

В «Открытом пространстве» проведут выставку в поддержку фигурантов дела «Сети» Ранее суд приговорил Игоря Шишкина к 3,5 годам заключения

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО
Интервью

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗОЧлен петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области

Интервью

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО Член петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области

Новости

Суд признал законным отказ в возбуждении дела о пытках Виктора Филинкова

Представители антифашиста намерены оспорить это решение

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Новости

Суд признал законным отказ в возбуждении дела о пытках Виктора Филинкова Представители антифашиста намерены оспорить это решение

Новости

Следственный комитет не стал возбуждать дело о пытках антифашиста Филинкова

Об этом рассказал адвокат активиста Виталий Черкасов

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Новости

Следственный комитет не стал возбуждать дело о пытках антифашиста Филинкова Об этом рассказал адвокат активиста Виталий Черкасов

Новости

Жена Виктора Филинкова попросила политического убежища в Финляндии

Ранее с аналогичной просьбой к финским властям выступил свидетель по делу антифашистов Илья Капустин

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Жена Виктора Филинкова попросила политического убежища в Финляндии Ранее с аналогичной просьбой к финским властям выступил свидетель по делу антифашистов Илья Капустин

Новости

В ФСБ не нашли подтверждения пыток петербургских антифашистов

Ранее о пытках заявили Виктор Филинков и свидетель по делу Илья Капустин

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Новости

В ФСБ не нашли подтверждения пыток петербургских антифашистов Ранее о пытках заявили Виктор Филинков и свидетель по делу Илья Капустин

«ФСБ считает моего мужа террористом»
Истории

«ФСБ считает моего мужа террористом»Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой

Истории

«ФСБ считает моего мужа террористом» Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой

Новости

В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову

Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании

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В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании

Новости

На концерте в поддержку арестованных антифашистов распылили газ

Инцидент произошел в петербургском баре Holy Water

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На концерте в поддержку арестованных антифашистов распылили газ Инцидент произошел в петербургском баре Holy Water

Новости

Следственный комитет проверит сообщения о пытках антифашиста Филинкова

Об этом рассказал адвокат активиста Виталий Черкасов

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Новости

Следственный комитет проверит сообщения о пытках антифашиста Филинкова Об этом рассказал адвокат активиста Виталий Черкасов