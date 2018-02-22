Петербургских фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 годам колонии (обновлено)
Суд счел, что Виктор Филинков и Юлий Бояршинов принимали участие в деятельности «террористического сообщества»
Петербургских фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 годам колонии (обновлено) Суд счел, что Виктор Филинков и Юлий Бояршинов принимали участие в деятельности «террористического сообщества»
Прокуратура потребовала шесть и девять лет для петербургских фигурантов дела «Сети»
Обвинение считает, что объединение было создано для «террористической деятельности»
Прокуратура потребовала шесть и девять лет для петербургских фигурантов дела «Сети» Обвинение считает, что объединение было создано для «террористической деятельности»
Суд в Петербурге продлил арест Филинкова и Бояршинова на пять месяцев (обновлено)
Следующее заседание состоится 23 марта
Суд в Петербурге продлил арест Филинкова и Бояршинова на пять месяцев (обновлено) Следующее заседание состоится 23 марта
Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено)
Активист хочет поддержать других политзаключенных
Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено) Активист хочет поддержать других политзаключенных
В «Открытом пространстве» проведут выставку в поддержку фигурантов дела «Сети»
Ранее суд приговорил Игоря Шишкина к 3,5 годам заключения
В «Открытом пространстве» проведут выставку в поддержку фигурантов дела «Сети» Ранее суд приговорил Игоря Шишкина к 3,5 годам заключения
Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗОЧлен петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области
Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО Член петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области
Суд признал законным отказ в возбуждении дела о пытках Виктора Филинкова
Представители антифашиста намерены оспорить это решение
Суд признал законным отказ в возбуждении дела о пытках Виктора Филинкова Представители антифашиста намерены оспорить это решение
Следственный комитет не стал возбуждать дело о пытках антифашиста Филинкова
Об этом рассказал адвокат активиста Виталий Черкасов
Следственный комитет не стал возбуждать дело о пытках антифашиста Филинкова Об этом рассказал адвокат активиста Виталий Черкасов
Жена Виктора Филинкова попросила политического убежища в Финляндии
Ранее с аналогичной просьбой к финским властям выступил свидетель по делу антифашистов Илья Капустин
Жена Виктора Филинкова попросила политического убежища в Финляндии Ранее с аналогичной просьбой к финским властям выступил свидетель по делу антифашистов Илья Капустин
В ФСБ не нашли подтверждения пыток петербургских антифашистов
Ранее о пытках заявили Виктор Филинков и свидетель по делу Илья Капустин
В ФСБ не нашли подтверждения пыток петербургских антифашистов Ранее о пытках заявили Виктор Филинков и свидетель по делу Илья Капустин
«ФСБ считает моего мужа террористом»Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой
«ФСБ считает моего мужа террористом» Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой
В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову
Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании
В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании
На концерте в поддержку арестованных антифашистов распылили газ
Инцидент произошел в петербургском баре Holy Water