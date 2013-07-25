Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве «Ресторанный день», «Большой обед», Городской маркет еды, Stay Hungry и «Ламбада», The Burger Brothers, Curry Me! и другие — The Village о буме кулинарного активизма 2013 года и его героях.
Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве «Ресторанный день», «Большой обед», Городской маркет еды, Stay Hungry и «Ламбада», The Burger Brothers, Curry Me! и другие — The Village о буме кулинарного активизма 2013 года и его героях.
Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов Создательницы Stay Hungry по просьбе The Village поговорили с Вилле Реландером, идеологом стратегии развития культуры питания Хельсинки, о «Ресторанном дне» и поддержке инициатив горожан государством.