Глава «Аэрофлота» — об ответственности за хамство в соцсетях
Виталий Савельев прокомментировал инцидент с Митей Алешковским, которого лишили бонусной программы за твит
Глава «Аэрофлота» — об ответственности за хамство в соцсетях Виталий Савельев прокомментировал инцидент с Митей Алешковским, которого лишили бонусной программы за твит
«Аэрофлот» пообещал фанатам российских футболистов билеты за 5 рублей
Компания планирует перевезти по льготному тарифу 70 тысяч человек
«Аэрофлот» пообещал фанатам российских футболистов билеты за 5 рублей Компания планирует перевезти по льготному тарифу 70 тысяч человек
Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Путин поддержал идею создания черного списка авиапассажиров
С предложением выступил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев
Путин поддержал идею создания черного списка авиапассажиров С предложением выступил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев
«Люди ищут работу за рубежом»: Пилот «Трансаэро» — о безопасности полётов и атмосфере в компании The Village узнал, как работники «Трансаэро» переживают перемены
Самые богатые топ-менеджеры госкомпаний (обновлено)
В первую тройку вошли Игорь Сечин, Евгений Дод и Алексей Миллер
Самые богатые топ-менеджеры госкомпаний (обновлено) В первую тройку вошли Игорь Сечин, Евгений Дод и Алексей Миллер
Глава «Аэрофлота» оказался совладельцем фитнес-клуба «Довиль»
Юристы уверяют, что Савельев не нарушает никаких договорённостей
Глава «Аэрофлота» оказался совладельцем фитнес-клуба «Довиль» Юристы уверяют, что Савельев не нарушает никаких договорённостей
«Добролёт» начнёт продажи билетов 26 мая Первое время лоукостер будет летать только в Крым
Билеты на рейсы «Добролёта» начнут продавать в мае
Первые полёты российский лоукостер совершит уже в июне
Билеты на рейсы «Добролёта» начнут продавать в мае Первые полёты российский лоукостер совершит уже в июне
Лоукостер «Аэрофлота» получил название «Добролёт»
Компания «Аэрофлот» зарегистрировала своего бюджетного перевозчика под маркой «Добролёт».
Лоукостер «Аэрофлота» получил название «Добролёт» Компания «Аэрофлот» зарегистрировала своего бюджетного перевозчика под маркой «Добролёт».
Цитата дня: Глава Аэрофлота – о сходстве самолёта и электрички
Генеральный директор «Аэрофлота» рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву, как будет выглядеть лоукостер компании. О том, почему не стоит ждать комфортных перелётов, в сегодняшней «Цитате дня».