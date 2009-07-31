«Коммерсантъ»: iHerb откроет офис в России. Это поможет ему избежать блокировки
Компания уже сняла офис на Белой площади
Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
Нужно ли давать детям витамины? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Нужно ли давать детям витамины? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
«Витамания»: Чем опасны витамины Кэтрин Прайс написала книгу о том, к чему приводит всеобщее помешательство на пищевых добавках
«Витамания»: Чем опасны витамины Кэтрин Прайс написала книгу о том, к чему приводит всеобщее помешательство на пищевых добавках
Таможня задерживает поставку витаминов из стран, применивших санкции против России
Проблемы возникли из-за несостыковок в таможенной классификации
Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.