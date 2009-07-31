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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Надо ли вам пить витамин D?
Надо ли вам пить витамин D? И откуда сегодня такая мода на него?
Надо ли вам пить витамин D?

Надо ли вам пить витамин D?
И откуда сегодня такая мода на него?

iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок

Их запретили в России

iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок

На спорте, но без фруктов: Какой ЗОЖ у россиян
ПРОМО
На спорте, но без фруктов: Какой ЗОЖ у россиян И как поменялось к нему отношение за последние годы
На спорте, но без фруктов: Какой ЗОЖ у россиян
ПРОМО

На спорте, но без фруктов: Какой ЗОЖ у россиян
И как поменялось к нему отношение за последние годы

«Коммерсантъ»: iHerb откроет офис в России. Это поможет ему избежать блокировки

Компания уже сняла офис на Белой площади

«Коммерсантъ»: iHerb откроет офис в России. Это поможет ему избежать блокировки

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Нужно ли давать детям витамины?
Нужно ли давать детям витамины? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Нужно ли давать детям витамины?

Нужно ли давать детям витамины?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

«Витамания»: Чем опасны витамины
«Витамания»: Чем опасны витамины Кэтрин Прайс написала книгу о том, к чему приводит всеобщее помешательство на пищевых добавках
«Витамания»: Чем опасны витамины

«Витамания»: Чем опасны витамины
Кэтрин Прайс написала книгу о том, к чему приводит всеобщее помешательство на пищевых добавках

Таможня задерживает поставку витаминов из стран, применивших санкции против России

Проблемы возникли из-за несостыковок в таможенной классификации

Таможня задерживает поставку витаминов из стран, применивших санкции против России

Fresh seasons
Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.
Fresh seasons

Fresh seasons
Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.