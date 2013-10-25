Власти предупредили об угрозах здоровью при посещении фан-зоны на Воробьевых горах
Площадка, рассчитанная на 25 тысяч человек, испытывает значительную перегрузку
Власти предупредили об угрозах здоровью при посещении фан-зоны на Воробьевых горах Площадка, рассчитанная на 25 тысяч человек, испытывает значительную перегрузку
Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018
Заявки на акции подавали либертарианцы, «Яблоко» и «Левый фронт»
Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018 Заявки на акции подавали либертарианцы, «Яблоко» и «Левый фронт»
Мэрия предложила Навальному провести митинг на проспекте Сахарова
Также власти согласовали «Левому фронту» акцию на Суворовской площади
Мэрия предложила Навальному провести митинг на проспекте Сахарова Также власти согласовали «Левому фронту» акцию на Суворовской площади
Мэрия объяснила установку бетонных блоков у подземных переходов
Власти назвали ограждения своевременной реакцией на угрозы
Мэрия объяснила установку бетонных блоков у подземных переходов Власти назвали ограждения своевременной реакцией на угрозы
Московские власти согласовали митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова
Он должен пройти 26 августа
Московские власти согласовали митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова Он должен пройти 26 августа
Сколько несовершеннолетних задержали на митинге в Москве (обновлено)
В московской мэрии связывают участие подростков в акции с отсутствием у них «душевной надстройки»
Сколько несовершеннолетних задержали на митинге в Москве (обновлено) В московской мэрии связывают участие подростков в акции с отсутствием у них «душевной надстройки»
Московские власти хотят получить право штрафовать за ремонт ночью и разведение костров
Под юрисдикцию города может перейти право наказывать за более чем 60 видов нарушений
Московские власти хотят получить право штрафовать за ремонт ночью и разведение костров Под юрисдикцию города может перейти право наказывать за более чем 60 видов нарушений
Сменился руководитель департамента региональной безопасности Москвы
Алексей Майоров покинул эту должность
Сменился руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров покинул эту должность
Зимой в Москве снова пройдёт фестиваль «Круг света» Его проведут с 20 декабря по 15 января
В Москве появится центр для жалоб на межнациональную напряжённость
Центр мониторинга этносоциальной обстановки должен заработать уже в августе 2015 года
В Москве появится центр для жалоб на межнациональную напряжённость Центр мониторинга этносоциальной обстановки должен заработать уже в августе 2015 года
В московском департаменте СМИ и рекламы сменится руководитель
Официально о назначении объявят 18 марта
В московском департаменте СМИ и рекламы сменится руководитель Официально о назначении объявят 18 марта
Оформление Москвы к Новому году начнётся 1 декабря
Установка искусственных новогодних елей начнётся 15 декабря
Оформление Москвы к Новому году начнётся 1 декабря Установка искусственных новогодних елей начнётся 15 декабря
Со щитом иль на щите: Как делят рынок наружной рекламы в Москве The Village изучил рынок наружной рекламы в Москве и выяснил, к чему привели нововведения последних лет и как себя чувствуют в этой нише представители малого бизнеса
В Москве уменьшится число рекламных указателей
Московские власти обещают сократить количество указателей с рекламой в два раза
В Москве уменьшится число рекламных указателей Московские власти обещают сократить количество указателей с рекламой в два раза
Городское информагентство заработает в феврале
В феврале 2014 года начнёт работу новое городское информационное агентство «Москва-Медиа».
Городское информагентство заработает в феврале В феврале 2014 года начнёт работу новое городское информационное агентство «Москва-Медиа».
Москву полностью украсили к Новому году
В городе установили 73 новогодние ёлки и открыли 34 рождественские ярмарки.
Москву полностью украсили к Новому году В городе установили 73 новогодние ёлки и открыли 34 рождественские ярмарки.
Цифра дня: Бюджет новогоднего оформления Москвы
Московские власти рассказали, сколько выделили бюджетных денег на новогоднее оформление города в этом зимнем сезоне.
Цифра дня: Бюджет новогоднего оформления Москвы Московские власти рассказали, сколько выделили бюджетных денег на новогоднее оформление города в этом зимнем сезоне.
Московские киоски печати обновят
В городе появятся новые киоски с банкоматами, камерами видеонаблюдения и датчиками отслеживания транспортных потоков.