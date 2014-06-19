Уход Якунина привел к смене главных подрядчиков РЖД
Теперь многомиллиардные заказы получают структуры Ротенберга-младшего и экс-чиновники
Уход Якунина привел к смене главных подрядчиков РЖД Теперь многомиллиардные заказы получают структуры Ротенберга-младшего и экс-чиновники
Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фонд Якунина занялся обучением российских студентов за рубежом
Он отправляет учащихся МГУ в летние политологические школы в Великобритании, Франции и Сингапуре
Фонд Якунина занялся обучением российских студентов за рубежом Он отправляет учащихся МГУ в летние политологические школы в Великобритании, Франции и Сингапуре
Якунин отказался от места в Совете Федерации
Бывший глава «РЖД» хочет сосредоточиться на международной общественной и экспертно-научной деятельности
Якунин отказался от места в Совете Федерации Бывший глава «РЖД» хочет сосредоточиться на международной общественной и экспертно-научной деятельности
Новый глава «РЖД» — о своём месте работы
Олег Белозёров считает удачей быть «сменщиком такому великому руководителю, как Владимир Иванович Якунин»
Новый глава «РЖД» — о своём месте работы Олег Белозёров считает удачей быть «сменщиком такому великому руководителю, как Владимир Иванович Якунин»
Дмитрий Медведев назначил нового главу «РЖД»
Им стал первый заместитель главы Минтранса Олег Белозёров
Дмитрий Медведев назначил нового главу «РЖД» Им стал первый заместитель главы Минтранса Олег Белозёров
Владимир Якунин — о «мазохизме» Евросоюза
Глава «РЖД» раскритиковал европейских политиков за намерение продлить санкции против России
Владимир Якунин — о «мазохизме» Евросоюза Глава «РЖД» раскритиковал европейских политиков за намерение продлить санкции против России
Якунин потребовал разобраться с «кумовством» в РЖД
На наведение порядка в компании отведено две недели
Якунин потребовал разобраться с «кумовством» в РЖД На наведение порядка в компании отведено две недели
Ответственные лица: Косметологи советуют мужчинам, как ухаживать за кожей на примере известных политиков — Владимира Путина, Игоря Сечина, Вячеслава Володина и других
Самые богатые топ-менеджеры госкомпаний (обновлено)
В первую тройку вошли Игорь Сечин, Евгений Дод и Алексей Миллер
Самые богатые топ-менеджеры госкомпаний (обновлено) В первую тройку вошли Игорь Сечин, Евгений Дод и Алексей Миллер
Навальный запустил сайт о зарплатах глав госкомпаний
Навальный запустил сайт о зарплатах чиновников
Навальный запустил сайт о зарплатах глав госкомпаний Навальный запустил сайт о зарплатах чиновников
Якунин допустил уход из РЖД из-за требований раскрыть доходы
Президента РЖД возмутило требование правительства раскрыть его доходы
Якунин допустил уход из РЖД из-за требований раскрыть доходы Президента РЖД возмутило требование правительства раскрыть его доходы
РЖД повысит стоимость билетов на международные маршруты
Решение объясняют падением курса рубля
РЖД повысит стоимость билетов на международные маршруты Решение объясняют падением курса рубля
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Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) Няш-мяш, валютные ипотечники, броу-бар и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году, — The Village собрал первую часть традиционного словаря
Рядом с Балтийским вокзалом открыли ПТУ для железнодорожников
В Петербурге открыли Северо-Западный центр корпоративного образования РЖД
Рядом с Балтийским вокзалом открыли ПТУ для железнодорожников В Петербурге открыли Северо-Западный центр корпоративного образования РЖД
Владимир Якунин — о шубохранилище
Глава «РЖД» рассказал о своей даче в Акулинине, активно обсуждавшейся в интернете в 2013 году с подачи Алексея Навального
Владимир Якунин — о шубохранилище Глава «РЖД» рассказал о своей даче в Акулинине, активно обсуждавшейся в интернете в 2013 году с подачи Алексея Навального
Якунин предлагает отменить запрет на курение в поездах дальнего следования
Глава РЖД Владимир Якунин предложил отменить запрет на курение в поездах дальнего следования
Якунин предлагает отменить запрет на курение в поездах дальнего следования Глава РЖД Владимир Якунин предложил отменить запрет на курение в поездах дальнего следования
Владимир Якунин о своём летнем отпуске Глава «РЖД» рассказал, где он отдыхал минувшим летом
Владимир Якунин об австралийских кенгуру и новых санкциях против России
Глава «РЖД» выказал своё отношение к позиции Австралии, которая ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников
Владимир Якунин об австралийских кенгуру и новых санкциях против России Глава «РЖД» выказал своё отношение к позиции Австралии, которая ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников
Фонд борьбы с коррупцией обвинил главу РЖД в обогащении на мобильной продаже билетов
Предполагается, что он мог заработать на этом около 50 млн рублей