Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) Няш-мяш, валютные ипотечники, броу-бар и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году, — The Village собрал первую часть традиционного словаря