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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько денег потратили власти на концерты «Zа Россию»
Цифра дня
11 мая 2022

Сколько денег потратили власти на концерты «Zа Россию»

30 сентября 2020

Власти разработают государственный антивирус и платформу мониторинга утечек

25 сентября 2020

Власти Москвы выводят из резерва койки для больных коронавирусом

Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование

И как набирает голоса за поправки

Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование

На территории «Болотов.Дача» разрешили строительство. Там обустроят деревню с фермой (обновлено)

Год назад хозяйства начали закрываться из-за невозможности развития

На территории «Болотов.Дача» разрешили строительство. Там обустроят деревню с фермой (обновлено)

На какую сумму облагородили Москву в этом году

На эти деньги можно построить еще один Крымский мост

На какую сумму облагородили Москву в этом году

Собянин или Путин: Кому больше доверяют москвичи

И сколько горожан пойдут на выборы Мосгордумы

Собянин или Путин: Кому больше доверяют москвичи

Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов

Взломать пытались профили людей, освещавших протесты в Екатеринбурге

Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов

Власти Москвы не согласовали экопротест 24 мая

Заявку организаторов сочли некорректной

Власти Москвы не согласовали экопротест 24 мая

Самые богатые семьи Кремля и правительства

Самой богатой женой оказалась Татьяна Навка

Самые богатые семьи Кремля и правительства

Сколько россиян считают, что власти скрывают истинное положение дел в стране

По мнению респондентов «Левада-центра», обычные люди более честные

Сколько россиян считают, что власти скрывают истинное положение дел в стране

В домах по программе реновации сделают поддерживающий ремонт

Жильцов освободят от уплаты взносов

В домах по программе реновации сделают поддерживающий ремонт

Журналист Сергей Канев срочно уехал из России

По данным журналистов, власти хотят обвинить его в подготовке теракта

Журналист Сергей Канев срочно уехал из России

Активисты в России стали в четыре раза чаще подвергаться насилию

Наибольшее число нападений приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край

Активисты в России стали в четыре раза чаще подвергаться насилию

Самые богатые жены российских чиновников

Список Forbes составили на основе деклараций

Самые богатые жены российских чиновников

Более полумиллиона евро получат россияне от ЕСПЧ за нарушение их прав

Суд удовлетворил жалобы 111 из 114 заявителей

Более полумиллиона евро получат россияне от ЕСПЧ за нарушение их прав

Глава Серпуховского района сообщил об угрозах властей Подмосковья

Ранее Александр Шестун согласовал митинг в пользу закрытия мусорного полигона «Лесная»

Глава Серпуховского района сообщил об угрозах властей Подмосковья

Власти третий раз сорвали перезапуск сайта Мосэкомониторинга

На какой месяц сроки перенесут в этот раз — неизвестно

Власти третий раз сорвали перезапуск сайта Мосэкомониторинга

Гринпис потребовал от Собянина и СПЧ возобновить публикацию данных о воздухе

Активисты создали петицию для возобновления работы сайта «Мосэкомониторинга»

Гринпис потребовал от Собянина и СПЧ возобновить публикацию данных о воздухе

Власти рассматривают проект региональных перевозок на дирижаблях

Ведомство — автор инициативы не уточняется

Власти рассматривают проект региональных перевозок на дирижаблях

Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве

Акция пройдет в День народного единства

Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве

СМИ рассказали об указании Кремля не преследовать Серебренникова

За театрального режиссера у президента просили не только культурные деятели, но и чиновники из правительства

СМИ рассказали об указании Кремля не преследовать Серебренникова

Власти Москвы — о причинах закрытия офиса Amnesty International

В ведомстве указали на истечение срока действия договора аренды

Власти Москвы — о причинах закрытия офиса Amnesty International

В Москве опечатали офис Amnesty International (обновлено)

В помещении также сменили замки

В Москве опечатали офис Amnesty International (обновлено)

Муниципальные выборы в Москве могут перенести

По данным источников, причиной возможного переноса может стать то, что это «застигнет оппозицию врасплох»

Муниципальные выборы в Москве могут перенести

Власти Москвы решили сохранить Библиотеку украинской литературы

Ее передадут Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино

Власти Москвы решили сохранить Библиотеку украинской литературы

Правительство лишит живущих за рубежом пенсионеров разовой выплаты пенсий

Как указано в законопроекте, право на такую выплату имеют только «лица, постоянно проживающие на территории России»

Правительство лишит живущих за рубежом пенсионеров разовой выплаты пенсий

В Кремле прокомментировали информацию о низкой явке на выборах

Власти посчитали, что явка не повлияла «ни на сами результаты выборов, ни на их убедительность»

В Кремле прокомментировали информацию о низкой явке на выборах

В России хотят создать министерство государственной безопасности

Новое ведомство должно появиться в результате реформы правоохранительных и силовых структур

В России хотят создать министерство государственной безопасности

Дмитрий Песков — о назначении Кузнецовой на должность детского омбудсмена

Песков отметил, что Кузнецова работала на горячей линии для беременных и возглавляла региональное отделение «Матерей России»

Дмитрий Песков — о назначении Кузнецовой на должность детского омбудсмена

Создать «чёрный список» чиновников

В реестр внесут имена должностных лиц, уволенных из органов власти в связи с утратой доверия

Создать «чёрный список» чиновников

Запретить госорганам строить себе новые здания

Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что это «самый простой способ украсть»

Запретить госорганам строить себе новые здания

В районах появятся ответственные за межнациональные конфликты

В префектурах и управах введут специальную должность ответственного за межнациональные отношения.

В районах появятся ответственные за межнациональные конфликты

Запущено мобильное приложение для опросов про транспорт

Проголосовать за новую развязку или цвет автобусов, предложить велосипедную дорожку в своём районе теперь можно через смартфон.

Запущено мобильное приложение для опросов про транспорт

Постскриптум: Уличным музыкантам разрешат выступать в парках Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.

Постскриптум: Уличным музыкантам разрешат выступать в парках

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы Москва планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы

Московские власти начали готовиться к урагану
Московские власти начали готовиться к урагану В связи с ухудшением погоды в ближайшие дни, аварийные службы Москвы начали подготовку к приближению урагана, сообщают РИА Новости.
Московские власти начали готовиться к урагану

Московские власти начали готовиться к урагану
В связи с ухудшением погоды в ближайшие дни, аварийные службы Москвы начали подготовку к приближению урагана, сообщают РИА Новости.

Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта
Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта Генеральный директор аэропорта Шереметьево обвиняет московские власти в создании препятствий для проезда пассажиров в терминалы.
Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта

Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта
Генеральный директор аэропорта Шереметьево обвиняет московские власти в создании препятствий для проезда пассажиров в терминалы.

На Патриарших прудах больше не будет летних веранд
На Патриарших прудах больше не будет летних веранд Столичный вице-мэр приказал убрать уличные столики нескольких кафе на Патриарших прудах, так как «это его дома, это его район, его тротуар».
На Патриарших прудах больше не будет летних веранд

На Патриарших прудах больше не будет летних веранд
Столичный вице-мэр приказал убрать уличные столики нескольких кафе на Патриарших прудах, так как «это его дома, это его район, его тротуар».