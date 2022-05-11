Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование
И как набирает голоса за поправки
На территории «Болотов.Дача» разрешили строительство. Там обустроят деревню с фермой (обновлено)
Год назад хозяйства начали закрываться из-за невозможности развития
На какую сумму облагородили Москву в этом году
На эти деньги можно построить еще один Крымский мост
Собянин или Путин: Кому больше доверяют москвичи
И сколько горожан пойдут на выборы Мосгордумы
Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов
Взломать пытались профили людей, освещавших протесты в Екатеринбурге
Сколько россиян считают, что власти скрывают истинное положение дел в стране
По мнению респондентов «Левада-центра», обычные люди более честные
В домах по программе реновации сделают поддерживающий ремонт
Жильцов освободят от уплаты взносов
Журналист Сергей Канев срочно уехал из России
По данным журналистов, власти хотят обвинить его в подготовке теракта
Активисты в России стали в четыре раза чаще подвергаться насилию
Наибольшее число нападений приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край
Более полумиллиона евро получат россияне от ЕСПЧ за нарушение их прав
Суд удовлетворил жалобы 111 из 114 заявителей
Глава Серпуховского района сообщил об угрозах властей Подмосковья
Ранее Александр Шестун согласовал митинг в пользу закрытия мусорного полигона «Лесная»
Власти третий раз сорвали перезапуск сайта Мосэкомониторинга
На какой месяц сроки перенесут в этот раз — неизвестно
Гринпис потребовал от Собянина и СПЧ возобновить публикацию данных о воздухе
Активисты создали петицию для возобновления работы сайта «Мосэкомониторинга»
Власти рассматривают проект региональных перевозок на дирижаблях
Ведомство — автор инициативы не уточняется
Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве
Акция пройдет в День народного единства
СМИ рассказали об указании Кремля не преследовать Серебренникова
За театрального режиссера у президента просили не только культурные деятели, но и чиновники из правительства
Власти Москвы — о причинах закрытия офиса Amnesty International
В ведомстве указали на истечение срока действия договора аренды
Муниципальные выборы в Москве могут перенести
По данным источников, причиной возможного переноса может стать то, что это «застигнет оппозицию врасплох»
Власти Москвы решили сохранить Библиотеку украинской литературы
Ее передадут Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Правительство лишит живущих за рубежом пенсионеров разовой выплаты пенсий
Как указано в законопроекте, право на такую выплату имеют только «лица, постоянно проживающие на территории России»
В Кремле прокомментировали информацию о низкой явке на выборах
Власти посчитали, что явка не повлияла «ни на сами результаты выборов, ни на их убедительность»
В России хотят создать министерство государственной безопасности
Новое ведомство должно появиться в результате реформы правоохранительных и силовых структур
Дмитрий Песков — о назначении Кузнецовой на должность детского омбудсмена
Песков отметил, что Кузнецова работала на горячей линии для беременных и возглавляла региональное отделение «Матерей России»
Создать «чёрный список» чиновников
В реестр внесут имена должностных лиц, уволенных из органов власти в связи с утратой доверия
Запретить госорганам строить себе новые здания
Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что это «самый простой способ украсть»
В районах появятся ответственные за межнациональные конфликты
В префектурах и управах введут специальную должность ответственного за межнациональные отношения.
Запущено мобильное приложение для опросов про транспорт
Проголосовать за новую развязку или цвет автобусов, предложить велосипедную дорожку в своём районе теперь можно через смартфон.