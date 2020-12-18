Во Vnukovo и Novaya Riga Outlet Village пройдут новогодние распродажи
Аутлеты предложат попробовать рождественские угощения и купить елочные игрушки
Vnukovo Outlet Village организует летний фестиваль во все выходные августа
Гостей ждут мастер-классы, фуд-корт и скидки
Во Vnukovo Outlet Village стартовал фестиваль осознанного шопинга с лекциями стилистов
До конца недели в аутлете действуют скидки до 70 %
«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка
Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»
Скидки 80 % во Vnukovo Outlet Village и летняя распродажа в ITK Kit А также новые уродливые кроссовки в Kixbox и мини-коллекция Lee x Smiley
Скидки 80 % во Vnukovo Outlet Village и летняя распродажа в ITK Kit А также новые уродливые кроссовки в Kixbox и мини-коллекция Lee x Smiley
Распродажа в Nike, вторая коллаборация Puma и Рианны и летняя коллекция тональных средств M.A.C А также промокоды и бесплатный возврат на Asos, две винтажные ярмарки и самое интересное на iHerb
Распродажа в Nike, вторая коллаборация Puma и Рианны и летняя коллекция тональных средств M.A.C А также промокоды и бесплатный возврат на Asos, две винтажные ярмарки и самое интересное на iHerb
Street Beat открыл новый магазин и аутлет
Новые точки появились в «Мега Белая Дача» и Vnukovo Outlet Village