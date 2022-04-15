Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: Данные о детях военных, которые поступают в вузы, засекретили

«Ъ»: Данные о детях военных, которые поступают в вузы, засекретили

«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными
«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными Зачем нам знать об этих людях?
«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными

«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными
Зачем нам знать об этих людях?

Минфин индексирует зарплаты бюджетников на триллион рублей

Минфин индексирует зарплаты бюджетников на триллион рублей

Госдума приняла закон, который заставляет бизнес выполнять госзаказы для армии

обновлено

Госдума приняла закон, который заставляет бизнес выполнять госзаказы для армии

Увеличить расходы на похороны российских военных
Предложение дня
15 апреля 2022

Увеличить расходы на похороны российских военных

25 марта 2022

Минобороны России сообщило о гибели 1 351 военнослужащего в Украине

14 января 2022

Глава радиотехнических войск обвинен в получении пятимиллионной взятки

СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве

Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая

СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве

В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии

Тренировки по боевой парапсихологии проходили в сотрудничестве с дельфинами

В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии

Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно
Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно Версии, пострадавшие и уголовное дело о покушении на убийство
Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно

Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно
Версии, пострадавшие и уголовное дело о покушении на убийство

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных

Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных

Кириенко заявил о попытках зарубежных стран повлиять на детей через компьютерные игры

По его мнению, в большинстве из них российские военные выглядят «не очень симпатично»

Кириенко заявил о попытках зарубежных стран повлиять на детей через компьютерные игры

Политуправление Минобороны займется военной пропагандой и борьбой с экстремизмом

Как пишет «РБК», идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Сергею Шойгу

Политуправление Минобороны займется военной пропагандой и борьбой с экстремизмом

«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж

Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц

«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж

«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных

Министр представил данные об избирателях, которые не мог получить законными способами

«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных

Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов
Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов Кто и на какие деньги воспитывает современных защитников Отечества
Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов

Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов
Кто и на какие деньги воспитывает современных защитников Отечества

Сколько россиян считают службу в армии потерянным временем

С годами число считающих так уменьшается

Сколько россиян считают службу в армии потерянным временем

Сколько россиян не считают 23 Февраля мужским праздником

С 2005 года число согласных с этим выросло на 10 %

Сколько россиян не считают 23 Февраля мужским праздником

На портале mos.ru появился раздел для призывников

Москвичи узнают, что делать после получения повестки из военкомата и как поступить на контрактную гражданскую службу

На портале mos.ru появился раздел для призывников

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

К уборке снега в Москве привлекли военных

За выходные в столице выпала месячная норма осадков

К уборке снега в Москве привлекли военных

3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»

Что произошло на военных учениях в Ленобласти (обновлено)

«Коммерсант» выяснил, что ЧП с непроизвольным обстрелом произошло 16 сентября

Что произошло на военных учениях в Ленобласти (обновлено)

СМИ сообщили об обстреле зрителей военных учений в Ленобласти (обновлено)

Минобороны опровергло эту информацию

СМИ сообщили об обстреле зрителей военных учений в Ленобласти (обновлено)

Минобороны планирует запретить военным рассказывать в интернете о своей службе

Общественное обсуждение инициативы состоится до 2 октября

Минобороны планирует запретить военным рассказывать в интернете о своей службе

Омбудсмен Москалькова заявила об ущемлении женщин в праве служить солдатами

Она отметила, что сейчас ситуация лучше, чем несколько лет назад

Омбудсмен Москалькова заявила об ущемлении женщин в праве служить солдатами

Путин лишил пособий военных, не прошедших тест на наркотики

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Путин лишил пособий военных, не прошедших тест на наркотики

Обязать военных и полицию смотреть патриотические фильмы

Так авторы законопроекта хотят улучшить отношение к военной службе

Обязать военных и полицию смотреть патриотические фильмы

Законопроект об электронной повестке в военкомат сняли с рассмотрения

Он не соответствует требованиям Конституции России

Законопроект об электронной повестке в военкомат сняли с рассмотрения

Шойгу заявил о сокращении числа случаев дедовщины в армии

Общее количество преступлений в армии снизилось на 5,1 %

Шойгу заявил о сокращении числа случаев дедовщины в армии

Власти вернулись к идее создания спецсвязи для обороны

Новая сеть может обойтись государству в 900 миллиардов рублей

Власти вернулись к идее создания спецсвязи для обороны

В «Ростехе» разработали «плащи-невидимки» для военных

«Дочка» холдинга объявила о получении первых заказов на новую разработку

В «Ростехе» разработали «плащи-невидимки» для военных

В России хотят продлить заморозку индексации зарплат госслужащих

Также она затронет денежное довольствие военных и зарплату судей

В России хотят продлить заморозку индексации зарплат госслужащих

СМИ сообщили о появлении в России «военного интернета»

По данным источников, частично сеть базируется на инфраструктуре «Ростелекома»

СМИ сообщили о появлении в России «военного интернета»

Российскую армию оснастят передвижными банями

Автономные помывочные комплексы смогут работать как на Крайнем Севере, так и в тропиках

Российскую армию оснастят передвижными банями

В России работают над аналогом Siri для военных

Технологии речевого управления собираются использовать в боевой экипировке солдат

В России работают над аналогом Siri для военных

В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников

На этот раз с соответствующим предложением выступило Минэкономразвития

В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников

Россия использовала спецназ в Сирии

Страна всё-таки участвовала в наземной операции

Россия использовала спецназ в Сирии

В России ужесточили правила получения воинских званий

Теперь аттестационные комиссии будут учитывать не только срок службы, но и соблюдение дисциплины

В России ужесточили правила получения воинских званий

Правозащитники просят расследовать гибель 159 военных

В большинстве случаев обстоятельства их смерти детально не изучались

Правозащитники просят расследовать гибель 159 военных

Не индексировать зарплаты чиновников в 2016 году

Также планируется не повышать денежное довольствие военных и оклады судей

Не индексировать зарплаты чиновников в 2016 году

Сколько россиян считают армейское общество идеальным

6 % опрошенных уверены, что военным стоит взять под контроль всё происходящее в стране

Сколько россиян считают армейское общество идеальным

Власти Москвы расширили список льготников по оплате капитального ремонта

Теперь льготами смогут пользоваться инвалиды, многодетные семьи, жены и родители погибших военнослужащих

Власти Москвы расширили список льготников по оплате капитального ремонта

Солдат-срочник
Солдат-срочник Добровольно отслуживший срочную службу молодой человек — о пользе дедовщины, главных врагах России и о том, какую зарплату получают сегодня в армии
Солдат-срочник

Солдат-срочник
Добровольно отслуживший срочную службу молодой человек — о пользе дедовщины, главных врагах России и о том, какую зарплату получают сегодня в армии

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр — о готовности российской армии и угрозе Третьей мировой войны
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр — о готовности российской армии и угрозе Третьей мировой войны The Village узнал, чем грозят России события на Украине, как выглядит российский Skynet и сколько в российской армии «вежливых людей»
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр — о готовности российской армии и угрозе Третьей мировой войны

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр — о готовности российской армии и угрозе Третьей мировой войны
The Village узнал, чем грозят России события на Украине, как выглядит российский Skynet и сколько в российской армии «вежливых людей»

Владимир Путин о трёх главных профессиях в России

Президент назвал три главные, по его мнению, профессии в стране на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года России»

Владимир Путин о трёх главных профессиях в России

Юристы: Российские военные не имеют права участвовать в боях на Украине Представители ДНР больше не скрывают участия российских военных в боевых действиях. The Village узнал, имеют ли они на это право

Юристы: Российские военные не имеют права участвовать в боях на Украине

Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?»
Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?»

Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Люди в форме Здесь, в Пекине, перед Олимпиадой 2008 власти вывезли все нежелательные элементы за 108 километр и научили водителей пропускать пешеходов. На подходах к центральной площади страны нынче просвечивают сумки. Кроме несущих службу у флага и Дома Советов военнослужащих, всюду очень много людей в форме.

Люди в форме