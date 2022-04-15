«Они сейчас там»: Истории участников «спецоперации», рассказанные их родными Зачем нам знать об этих людях?
СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве
Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая
В журнале Минобороны рассказали об успешном обучении телепатии
Тренировки по боевой парапсихологии проходили в сотрудничестве с дельфинами
Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно Версии, пострадавшие и уголовное дело о покушении на убийство
Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных
Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям
Кириенко заявил о попытках зарубежных стран повлиять на детей через компьютерные игры
По его мнению, в большинстве из них российские военные выглядят «не очень симпатично»
Политуправление Минобороны займется военной пропагандой и борьбой с экстремизмом
Как пишет «РБК», идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Сергею Шойгу
«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж
Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц
«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных
Министр представил данные об избирателях, которые не мог получить законными способами
Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов Кто и на какие деньги воспитывает современных защитников Отечества
Сколько россиян считают службу в армии потерянным временем
С годами число считающих так уменьшается
Сколько россиян не считают 23 Февраля мужским праздником
С 2005 года число согласных с этим выросло на 10 %
На портале mos.ru появился раздел для призывников
Москвичи узнают, что делать после получения повестки из военкомата и как поступить на контрактную гражданскую службу
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
3D-печать пистолетов, страховка от кибератак и инвестиции в «Мультикубик»
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Что произошло на военных учениях в Ленобласти (обновлено)
«Коммерсант» выяснил, что ЧП с непроизвольным обстрелом произошло 16 сентября
СМИ сообщили об обстреле зрителей военных учений в Ленобласти (обновлено)
Минобороны опровергло эту информацию
Минобороны планирует запретить военным рассказывать в интернете о своей службе
Общественное обсуждение инициативы состоится до 2 октября
Омбудсмен Москалькова заявила об ущемлении женщин в праве служить солдатами
Она отметила, что сейчас ситуация лучше, чем несколько лет назад
Путин лишил пособий военных, не прошедших тест на наркотики
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Обязать военных и полицию смотреть патриотические фильмы
Так авторы законопроекта хотят улучшить отношение к военной службе
Законопроект об электронной повестке в военкомат сняли с рассмотрения
Он не соответствует требованиям Конституции России
Шойгу заявил о сокращении числа случаев дедовщины в армии
Общее количество преступлений в армии снизилось на 5,1 %
Власти вернулись к идее создания спецсвязи для обороны
Новая сеть может обойтись государству в 900 миллиардов рублей
В «Ростехе» разработали «плащи-невидимки» для военных
«Дочка» холдинга объявила о получении первых заказов на новую разработку
В России хотят продлить заморозку индексации зарплат госслужащих
Также она затронет денежное довольствие военных и зарплату судей
СМИ сообщили о появлении в России «военного интернета»
По данным источников, частично сеть базируется на инфраструктуре «Ростелекома»
Российскую армию оснастят передвижными банями
Автономные помывочные комплексы смогут работать как на Крайнем Севере, так и в тропиках
В России работают над аналогом Siri для военных
Технологии речевого управления собираются использовать в боевой экипировке солдат
В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников
На этот раз с соответствующим предложением выступило Минэкономразвития
В России ужесточили правила получения воинских званий
Теперь аттестационные комиссии будут учитывать не только срок службы, но и соблюдение дисциплины
Правозащитники просят расследовать гибель 159 военных
В большинстве случаев обстоятельства их смерти детально не изучались
Не индексировать зарплаты чиновников в 2016 году
Также планируется не повышать денежное довольствие военных и оклады судей
Сколько россиян считают армейское общество идеальным
6 % опрошенных уверены, что военным стоит взять под контроль всё происходящее в стране
Власти Москвы расширили список льготников по оплате капитального ремонта
Теперь льготами смогут пользоваться инвалиды, многодетные семьи, жены и родители погибших военнослужащих
Солдат-срочник Добровольно отслуживший срочную службу молодой человек — о пользе дедовщины, главных врагах России и о том, какую зарплату получают сегодня в армии
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Президент назвал три главные, по его мнению, профессии в стране на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года России»