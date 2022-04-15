Люди в форме Здесь, в Пекине, перед Олимпиадой 2008 власти вывезли все нежелательные элементы за 108 километр и научили водителей пропускать пешеходов. На подходах к центральной площади страны нынче просвечивают сумки. Кроме несущих службу у флага и Дома Советов военнослужащих, всюду очень много людей в форме.