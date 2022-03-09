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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Издательский дом Condé Nast перестал работать в России
9 марта 2022

Издательский дом Condé Nast перестал работать в России

Российский Vogue впервые поместил на обложку бодипозитивную модель
26 октября 2021

Российский Vogue впервые поместил на обложку бодипозитивную модель

«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей

Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление

«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

В российском Vogue сменился главный редактор

Виктория Давыдова приняла решение покинуть должность

В российском Vogue сменился главный редактор

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast

Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast

Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure

Ещё одно дело завели на журнал Glamour

Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure

Самая дорогая и бюджетная пара солнечных очков в «Линзмастере»
Самая дорогая и бюджетная пара солнечных очков в «Линзмастере» The Village выяснил, чем интересны модели разной ценовой категории в самом крупном магазине линз и оправ
Самая дорогая и бюджетная пара солнечных очков в «Линзмастере»

Самая дорогая и бюджетная пара солнечных очков в «Линзмастере»
The Village выяснил, чем интересны модели разной ценовой категории в самом крупном магазине линз и оправ

В Москве пройдёт Vogue Film Festival

Журнал Vogue и кинотеатр «Пионер» впервые проведут в Москве совместный кинофестиваль

В Москве пройдёт Vogue Film Festival

Планы на выходные: 6−8 декабря
Планы на выходные: 6−8 декабря Урбанистический форум, Шагал и Булатов в Пушкинском, последний концерт «Мумий Тролля» и юбилейные — Гребенщикова, открытие горки в парке Горького и три кинофестиваля среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 6−8 декабря

Планы на выходные: 6−8 декабря
Урбанистический форум, Шагал и Булатов в Пушкинском, последний концерт «Мумий Тролля» и юбилейные — Гребенщикова, открытие горки в парке Горького и три кинофестиваля среди заметных событий выходных.

Планы на выходные: 21−23 июня
Планы на выходные: 21−23 июня Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 21−23 июня

Планы на выходные: 21−23 июня
Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.

Планы на выходные: 19−21 апреля
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля

Планы на выходные: 19−21 апреля
Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.

Внешний вид (Москва): Анна Сенина, редактор моды
Внешний вид (Москва): Анна Сенина, редактор моды Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Москва): Анна Сенина, редактор моды

Внешний вид (Москва): Анна Сенина, редактор моды
Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

В Москве в третий раз пройдет Fashion's Night Out 6 сентября Москва откроет международный фэшн-марафон «Модная ночь»: десятки универмагов и бутиков готовят специальные предложения и премьеры.

В Москве в третий раз пройдет Fashion's Night Out

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 2) Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. Вторая часть — от буквы «О» до буквы «F»

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 2)

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.