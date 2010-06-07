«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей
Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление
«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление
В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе
На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде
В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде
В российском Vogue сменился главный редактор
Виктория Давыдова приняла решение покинуть должность
В российском Vogue сменился главный редактор Виктория Давыдова приняла решение покинуть должность
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast
Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure
Ещё одно дело завели на журнал Glamour
Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure Ещё одно дело завели на журнал Glamour
Самая дорогая и бюджетная пара солнечных очков в «Линзмастере» The Village выяснил, чем интересны модели разной ценовой категории в самом крупном магазине линз и оправ
Самая дорогая и бюджетная пара солнечных очков в «Линзмастере» The Village выяснил, чем интересны модели разной ценовой категории в самом крупном магазине линз и оправ
В Москве пройдёт Vogue Film Festival
Журнал Vogue и кинотеатр «Пионер» впервые проведут в Москве совместный кинофестиваль
В Москве пройдёт Vogue Film Festival Журнал Vogue и кинотеатр «Пионер» впервые проведут в Москве совместный кинофестиваль
Планы на выходные: 6−8 декабря Урбанистический форум, Шагал и Булатов в Пушкинском, последний концерт «Мумий Тролля» и юбилейные — Гребенщикова, открытие горки в парке Горького и три кинофестиваля среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 6−8 декабря Урбанистический форум, Шагал и Булатов в Пушкинском, последний концерт «Мумий Тролля» и юбилейные — Гребенщикова, открытие горки в парке Горького и три кинофестиваля среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 21−23 июня Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 21−23 июня Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Внешний вид (Москва): Анна Сенина, редактор моды Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Москва): Анна Сенина, редактор моды Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
В Москве в третий раз пройдет Fashion's Night Out 6 сентября Москва откроет международный фэшн-марафон «Модная ночь»: десятки универмагов и бутиков готовят специальные предложения и премьеры.
В Москве в третий раз пройдет Fashion's Night Out 6 сентября Москва откроет международный фэшн-марафон «Модная ночь»: десятки универмагов и бутиков готовят специальные предложения и премьеры.
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 2) Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. Вторая часть — от буквы «О» до буквы «F»