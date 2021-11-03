8 октября 2020
Мосгорсуд впервые вынес приговор за статус вора в законе. Уликами стали татуировки и записка
Как распознать мошенника под видом врача, дезинфектора или волонтера Простые правила, о которых стоит рассказать бабушке
Как распознать мошенника под видом врача, дезинфектора или волонтера Простые правила, о которых стоит рассказать бабушке
В метро появилось подразделение по борьбе с карманниками
Новое подразделение состоит только из офицеров уголовного розыска, которые, помимо оперативной работы, занимаются сбором и анализом информации о карманных кражах
Как обезопасить квартиру, уезжая из города Сдать квартиру в аренду, наконец подружиться с соседями и другие способы
Как обезопасить квартиру, уезжая из города Сдать квартиру в аренду, наконец подружиться с соседями и другие способы
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.