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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Воры вернули медали теннисистке Елене Весниной (и еще передали ей конфеты с цветами)
3 ноября 2021

Воры вернули медали теннисистке Елене Весниной (и еще передали ей конфеты с цветами)

8 октября 2020

Мосгорсуд впервые вынес приговор за статус вора в законе. Уликами стали татуировки и записка

Как распознать мошенника под видом врача, дезинфектора или волонтера
Как распознать мошенника под видом врача, дезинфектора или волонтера Простые правила, о которых стоит рассказать бабушке
Как распознать мошенника под видом врача, дезинфектора или волонтера

Как распознать мошенника под видом врача, дезинфектора или волонтера
Простые правила, о которых стоит рассказать бабушке

В метро появилось подразделение по борьбе с карманниками

Новое подразделение состоит только из офицеров уголовного розыска, которые, помимо оперативной работы, занимаются сбором и анализом информации о карманных кражах

В метро появилось подразделение по борьбе с карманниками

Как обезопасить квартиру, уезжая из города
Как обезопасить квартиру, уезжая из города Сдать квартиру в аренду, наконец подружиться с соседями и другие способы
Как обезопасить квартиру, уезжая из города

Как обезопасить квартиру, уезжая из города
Сдать квартиру в аренду, наконец подружиться с соседями и другие способы

Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.

Похитители велосипедов