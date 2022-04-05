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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Роскомнадзор заблокировал сайт по мониторингу качества воздуха aqicn.org

Роскомнадзор заблокировал сайт по мониторингу качества воздуха aqicn.org

Воздух в Москве стал чище за десять лет
5 апреля 2022

Воздух в Москве стал чище за десять лет

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект
Невидимые враги: Чем мы дышим дома И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год
Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год

Рейтинг
30 июля 2020

Самые экологичные районы Москвы

Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Природа очистилась недостаточно

Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

По всей Москве зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода

Неблагоприятные погодные условия будут и в выходные

По всей Москве зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода

Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»

Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей

Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»

Данные о чистом воздухе у подмосковной свалки придумывал генератор случайных чисел

Обман обнаружили местные программисты

Данные о чистом воздухе у подмосковной свалки придумывал генератор случайных чисел

В Новой Москве очистят пруд, где норма сероводорода превышена в тысячу раз (обновлено)

Испарения в селе Николо-Хованское связаны с производством прессовки мусорных брикетов

В Новой Москве очистят пруд, где норма сероводорода превышена в тысячу раз (обновлено)

В Очакове зафиксировали превышение нормы аммиака в воздухе в 10 раз

При этом Мосэкомониторинг нарушения не фиксирует

В Очакове зафиксировали превышение нормы аммиака в воздухе в 10 раз

Как загрязнение воздуха влияет на возникновение психических расстройств

Специалисты провели исследования на двух больших выборках из США и Дании

Как загрязнение воздуха влияет на возникновение психических расстройств

Города России с самым грязным воздухом

Исследование о концентрации диоксида азота подготовил Гринпис

Города России с самым грязным воздухом

Мосэкомониторинг — о некорректности деления Москвы на чистые и грязные районы

Ведомство раскритиковало исследование качества воздуха от «Яндекс.Недвижимости»

Мосэкомониторинг — о некорректности деления Москвы на чистые и грязные районы

Районы Москвы и Петербурга с самым чистым и грязным воздухом

Сервис «Яндекс.Недвижимость» выяснил, как изменилось обстановка за год

Районы Москвы и Петербурга с самым чистым и грязным воздухом

Интерактивная карта загрязнения атмосферы от Гринписа

Каждый желающий может оставить на ресурсе жалобу, которую направят в Роспотребнадзор

Интерактивная карта загрязнения атмосферы от Гринписа

Самые чистые и грязные регионы России

Рейтинг составила организация «Зеленый патруль»

Самые чистые и грязные регионы России

Гринпис обвинил Роспотребнадзор в замалчивании опасного уровня загрязнения воздуха в Москве

В городе зафиксировали двухкратное превышение нормы диоксида азота

Гринпис обвинил Роспотребнадзор в замалчивании опасного уровня загрязнения воздуха в Москве

Интерактивная карта Гринписа о загрязнении воздуха

Волонтеры и специалисты выявили зависимость концентрации диоксида азота от близости к крупным дорогам

Интерактивная карта Гринписа о загрязнении воздуха

На юге Москвы зафиксировали двукратное превышение нормы сероводорода

Содержание вредного газа превысило ПДК в Косино-Ухтомском районе

На юге Москвы зафиксировали двукратное превышение нормы сероводорода

Как загрязнение воздуха влияет на когнитивные способности человека

В частности, оно снижает способности к математике и языку

Как загрязнение воздуха влияет на когнитивные способности человека

Как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни

В России плохой воздух отнимет чуть больше девяти месяцев жизни граждан

Как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни

На юге Москвы зафиксировали четырехкратное превышение нормы сероводорода

Концентрация вещества была зарегистрирована в столичном районе Печатники

На юге Москвы зафиксировали четырехкратное превышение нормы сероводорода

На юге Москвы второй день подряд зафиксировали превышение нормы формальдегида

Из-за яркого солнца возможен рост концентраций газа

На юге Москвы второй день подряд зафиксировали превышение нормы формальдегида

На востоке Москвы вновь зафиксировали превышение нормы формальдегида

Источником вредного вещества являются автомобили и фабрики

На востоке Москвы вновь зафиксировали превышение нормы формальдегида

Новые станции московского метро оборудуют системой климат-контроля

Она поможет сэкономить порядка 70 % электроэнергии

Новые станции московского метро оборудуют системой климат-контроля

На востоке Москвы зафиксировали загрязнение воздуха формальдегидом

Погодные условия первых дней недели будут способствовать рассеиванию газа

На востоке Москвы зафиксировали загрязнение воздуха формальдегидом

В нескольких районах Москвы зафиксировали загрязнение воздуха формальдегидом

Яркое солнце может привести к росту концентрации газа в атмосфере

В нескольких районах Москвы зафиксировали загрязнение воздуха формальдегидом

Гринпис ищет волонтеров в восьми городах для мониторинга качества воздуха

Результаты исследования станут известны этой осенью

Гринпис ищет волонтеров в восьми городах для мониторинга качества воздуха

Регионы России с самым грязным воздухом

Москва в топ-5 не вошла, однако загрязнения воздуха в городе выявили

Регионы России с самым грязным воздухом

Респираторы от Гринписа и Outlaw

Лимитированная коллекция призвана привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха

Респираторы от Гринписа и Outlaw

В Москве третий день подряд фиксируют превышение нормы сероводорода

Допустимая концентрация газа на востоке столицы оказалась превышена в 2,5 раза

В Москве третий день подряд фиксируют превышение нормы сероводорода

Как власти городов борются с загрязнением воздуха

Гринпис узнал, где принимают наиболее эффективные меры для улучшения экологической ситуации

Как власти городов борются с загрязнением воздуха

Москвичей предупредили о возможном недомогании из-за погоды

А также об усилении ветра

Москвичей предупредили о возможном недомогании из-за погоды

Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»

В Москве объявили первый уровень экологической опасности

Предупреждение продлится до утра 14 апреля

В Москве объявили первый уровень экологической опасности

Власти сообщили об улучшении качества воздуха, воды и почвы в Москве

В 2017 году индекс загрязнения атмосферы стал ниже

Власти сообщили об улучшении качества воздуха, воды и почвы в Москве

МЧС приступило к дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье

Ситуацию контролируют в Волоколамске, Клину и Балашихе

МЧС приступило к дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье

СК начал проверку после сообщений о массовом отравлении в Волоколамске

Власти рассматривают возможность вывезти детей в лагеря, чтобы избавить от выбросов сероводорода

СК начал проверку после сообщений о массовом отравлении в Волоколамске

Концентрация сероводорода в Москве превысила норму в восемь раз

Наибольшее превышение ПДК зафиксировали в Косино-Ухтомском районе

Концентрация сероводорода в Москве превысила норму в восемь раз

Власти назвали PR-ходом претензии Гринписа о сокрытии данных о воздухе

Чиновники пообещали запустить сайт «Мосэкомониторинга» до конца февраля

Власти назвали PR-ходом претензии Гринписа о сокрытии данных о воздухе

Гринпис потребовал от Собянина и СПЧ возобновить публикацию данных о воздухе

Активисты создали петицию для возобновления работы сайта «Мосэкомониторинга»

Гринпис потребовал от Собянина и СПЧ возобновить публикацию данных о воздухе

Дышите глубже: Как сделать воздух в доме идеальным
Дышите глубже: Как сделать воздух в доме идеальным И какими последствиями для здоровья грозят грязный коврик, мебель из ДСП и открытые окна
Дышите глубже: Как сделать воздух в доме идеальным

Дышите глубже: Как сделать воздух в доме идеальным
И какими последствиями для здоровья грозят грязный коврик, мебель из ДСП и открытые окна

МЧС ввело постоянный мониторинг воздуха из-за жалоб на зловоние

Также передвижные лаборатории проводят дополнительные проверки

МЧС ввело постоянный мониторинг воздуха из-за жалоб на зловоние

Концентрация сероводорода на полигоне «Кучино» превышена в несколько раз

С этим может быть связано недавнее зловоние в Москве

Концентрация сероводорода на полигоне «Кучино» превышена в несколько раз

Роспотребнадзор назвал точную причину зловония в Москве

Ею стал меркаптан

Роспотребнадзор назвал точную причину зловония в Москве

Городские службы проведут проверку воздуха в Москве из-за жалоб

Девять округов проверяют из-за запаха «тухлой квашеной капусты»

Городские службы проведут проверку воздуха в Москве из-за жалоб

Гринпис обнаружил загрязнение воздуха в шести российских городах

Экологи зафиксировали превышение допустимой концентрации моно- и диоксида азота, а также приземного озона

Гринпис обнаружил загрязнение воздуха в шести российских городах

Сайт о загрязнении воздуха снова заработает

Его закрытие объяснили необходимостью обновлений

Сайт о загрязнении воздуха снова заработает

Завод в Балашихе оштрафовали за выброс вредных веществ в атмосферу

Это первое предприятие, оштрафованное после жалоб жителей юго-востока Москвы и Подмосковья на неприятные запахи

Завод в Балашихе оштрафовали за выброс вредных веществ в атмосферу

В Мособлдуме предложили проверить выбросы сероводорода на Московском НПЗ

Председатель Думы также призвал исследовать промышленные зоны вокруг МСЗ-4, где могут нелегально сжигать мусор

В Мособлдуме предложили проверить выбросы сероводорода на Московском НПЗ

«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода
«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода Синоптики и врачи — о рекордно низком давлении и погодной гипоксии
«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода

«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода
Синоптики и врачи — о рекордно низком давлении и погодной гипоксии

В Балашихе зафиксировали превышение концентрации сероводорода в 625 раз

Результат был получен в районе мусорного полигона «Кучино»

В Балашихе зафиксировали превышение концентрации сероводорода в 625 раз

Российские города с самым грязным воздухом

Данные рейтинга приводит газета «Известия»

Российские города с самым грязным воздухом

Росприроднадзор проверит московские предприятия из-за превышения уровня сероводорода

С начала сентября в городе поступило более 100 жалоб на грязный воздух

Росприроднадзор проверит московские предприятия из-за превышения уровня сероводорода

В Москве прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха

Предупреждение действует с 22:00 четверга, 6 августа, до 10:00 пятницы, 7 августа

В Москве прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха

Рядом с Московским НПЗ появится табло с данными о состоянии воздуха

Табло планируют установить до конца 2015 года

Рядом с Московским НПЗ появится табло с данными о состоянии воздуха

В Москве ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха

Неблагоприятные условия продлятся с 15:00 12 мая до 11:00 13 мая

В Москве ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха

Авиатехник
Авиатехник Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов
Авиатехник

Авиатехник
Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов

В Москве зафиксировали трёхкратное превышение уровня сероводорода в воздухе

Горожане пожаловались в соцсетях на густой смог, накрывший некоторые районы столицы

В Москве зафиксировали трёхкратное превышение уровня сероводорода в воздухе

В Москве зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе

Специалисты Мосэкомониторинга уверяют, что в целом содержание в воздухе «основных загрязняющих веществ» не превышает нормативов

В Москве зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ