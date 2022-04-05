Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Природа очистилась недостаточно
По всей Москве зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода
Неблагоприятные погодные условия будут и в выходные
Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»
Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей
Данные о чистом воздухе у подмосковной свалки придумывал генератор случайных чисел
Обман обнаружили местные программисты
В Новой Москве очистят пруд, где норма сероводорода превышена в тысячу раз (обновлено)
Испарения в селе Николо-Хованское связаны с производством прессовки мусорных брикетов
В Очакове зафиксировали превышение нормы аммиака в воздухе в 10 раз
При этом Мосэкомониторинг нарушения не фиксирует
Как загрязнение воздуха влияет на возникновение психических расстройств
Специалисты провели исследования на двух больших выборках из США и Дании
Города России с самым грязным воздухом
Исследование о концентрации диоксида азота подготовил Гринпис
Мосэкомониторинг — о некорректности деления Москвы на чистые и грязные районы
Ведомство раскритиковало исследование качества воздуха от «Яндекс.Недвижимости»
Районы Москвы и Петербурга с самым чистым и грязным воздухом
Сервис «Яндекс.Недвижимость» выяснил, как изменилось обстановка за год
Интерактивная карта загрязнения атмосферы от Гринписа
Каждый желающий может оставить на ресурсе жалобу, которую направят в Роспотребнадзор
Гринпис обвинил Роспотребнадзор в замалчивании опасного уровня загрязнения воздуха в Москве
В городе зафиксировали двухкратное превышение нормы диоксида азота
Интерактивная карта Гринписа о загрязнении воздуха
Волонтеры и специалисты выявили зависимость концентрации диоксида азота от близости к крупным дорогам
На юге Москвы зафиксировали двукратное превышение нормы сероводорода
Содержание вредного газа превысило ПДК в Косино-Ухтомском районе
Как загрязнение воздуха влияет на когнитивные способности человека
В частности, оно снижает способности к математике и языку
Как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни
В России плохой воздух отнимет чуть больше девяти месяцев жизни граждан
На юге Москвы зафиксировали четырехкратное превышение нормы сероводорода
Концентрация вещества была зарегистрирована в столичном районе Печатники
На юге Москвы второй день подряд зафиксировали превышение нормы формальдегида
Из-за яркого солнца возможен рост концентраций газа
На востоке Москвы вновь зафиксировали превышение нормы формальдегида
Источником вредного вещества являются автомобили и фабрики
Новые станции московского метро оборудуют системой климат-контроля
Она поможет сэкономить порядка 70 % электроэнергии
На востоке Москвы зафиксировали загрязнение воздуха формальдегидом
Погодные условия первых дней недели будут способствовать рассеиванию газа
В нескольких районах Москвы зафиксировали загрязнение воздуха формальдегидом
Яркое солнце может привести к росту концентрации газа в атмосфере
Гринпис ищет волонтеров в восьми городах для мониторинга качества воздуха
Результаты исследования станут известны этой осенью
Регионы России с самым грязным воздухом
Москва в топ-5 не вошла, однако загрязнения воздуха в городе выявили
Респираторы от Гринписа и Outlaw
Лимитированная коллекция призвана привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха
В Москве третий день подряд фиксируют превышение нормы сероводорода
Допустимая концентрация газа на востоке столицы оказалась превышена в 2,5 раза
Как власти городов борются с загрязнением воздуха
Гринпис узнал, где принимают наиболее эффективные меры для улучшения экологической ситуации
Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В Москве объявили первый уровень экологической опасности
Предупреждение продлится до утра 14 апреля
Власти сообщили об улучшении качества воздуха, воды и почвы в Москве
В 2017 году индекс загрязнения атмосферы стал ниже
МЧС приступило к дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье
Ситуацию контролируют в Волоколамске, Клину и Балашихе
СК начал проверку после сообщений о массовом отравлении в Волоколамске
Власти рассматривают возможность вывезти детей в лагеря, чтобы избавить от выбросов сероводорода
Концентрация сероводорода в Москве превысила норму в восемь раз
Наибольшее превышение ПДК зафиксировали в Косино-Ухтомском районе
Власти назвали PR-ходом претензии Гринписа о сокрытии данных о воздухе
Чиновники пообещали запустить сайт «Мосэкомониторинга» до конца февраля
Гринпис потребовал от Собянина и СПЧ возобновить публикацию данных о воздухе
Активисты создали петицию для возобновления работы сайта «Мосэкомониторинга»
Дышите глубже: Как сделать воздух в доме идеальным И какими последствиями для здоровья грозят грязный коврик, мебель из ДСП и открытые окна
МЧС ввело постоянный мониторинг воздуха из-за жалоб на зловоние
Также передвижные лаборатории проводят дополнительные проверки
Концентрация сероводорода на полигоне «Кучино» превышена в несколько раз
С этим может быть связано недавнее зловоние в Москве
Городские службы проведут проверку воздуха в Москве из-за жалоб
Девять округов проверяют из-за запаха «тухлой квашеной капусты»
Гринпис обнаружил загрязнение воздуха в шести российских городах
Экологи зафиксировали превышение допустимой концентрации моно- и диоксида азота, а также приземного озона
Завод в Балашихе оштрафовали за выброс вредных веществ в атмосферу
Это первое предприятие, оштрафованное после жалоб жителей юго-востока Москвы и Подмосковья на неприятные запахи
В Мособлдуме предложили проверить выбросы сероводорода на Московском НПЗ
Председатель Думы также призвал исследовать промышленные зоны вокруг МСЗ-4, где могут нелегально сжигать мусор
«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода Синоптики и врачи — о рекордно низком давлении и погодной гипоксии
В Балашихе зафиксировали превышение концентрации сероводорода в 625 раз
Результат был получен в районе мусорного полигона «Кучино»
Росприроднадзор проверит московские предприятия из-за превышения уровня сероводорода
С начала сентября в городе поступило более 100 жалоб на грязный воздух
В Москве прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха
Предупреждение действует с 22:00 четверга, 6 августа, до 10:00 пятницы, 7 августа
Рядом с Московским НПЗ появится табло с данными о состоянии воздуха
Табло планируют установить до конца 2015 года
В Москве ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха
Неблагоприятные условия продлятся с 15:00 12 мая до 11:00 13 мая
Авиатехник Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов
В Москве зафиксировали трёхкратное превышение уровня сероводорода в воздухе
Горожане пожаловались в соцсетях на густой смог, накрывший некоторые районы столицы
В Москве зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе
Специалисты Мосэкомониторинга уверяют, что в целом содержание в воздухе «основных загрязняющих веществ» не превышает нормативов