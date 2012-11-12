Новости
Госдума отменила бесплатный провоз багажа в самолетах при невозвратных билетах
Ранее Воздушный кодекс разрешал брать пассажирам с такими билетами до 10 килограмм багажа
Новости
Госдума отменила бесплатный провоз багажа в самолетах при невозвратных билетах Ранее Воздушный кодекс разрешал брать пассажирам с такими билетами до 10 килограмм багажа
Транспорт
Авиакомпаниям собираются запретить эксплуатацию старых самолётов
Высокий возраст воздушных судов — одна из основных проблем гражданской авиации, — решили депутаты Госдумы после авиакатастрофы в Казани. Они предлагают запретить эксплуатацию самолётов старше 20 лет.
Транспорт
Авиакомпаниям собираются запретить эксплуатацию старых самолётов Высокий возраст воздушных судов — одна из основных проблем гражданской авиации, — решили депутаты Госдумы после авиакатастрофы в Казани. Они предлагают запретить эксплуатацию самолётов старше 20 лет.
Транспорт
В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free
Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.
Транспорт