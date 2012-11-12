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Новости

Госдума отменила бесплатный провоз багажа в самолетах при невозвратных билетах

Ранее Воздушный кодекс разрешал брать пассажирам с такими билетами до 10 килограмм багажа

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Новости

Госдума отменила бесплатный провоз багажа в самолетах при невозвратных билетах Ранее Воздушный кодекс разрешал брать пассажирам с такими билетами до 10 килограмм багажа

Транспорт

Авиакомпаниям собираются запретить эксплуатацию старых самолётов

Высокий возраст воздушных судов — одна из основных проблем гражданской авиации, — решили депутаты Госдумы после авиакатастрофы в Казани. Они предлагают запретить эксплуатацию самолётов старше 20 лет.

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Транспорт

Авиакомпаниям собираются запретить эксплуатацию старых самолётов Высокий возраст воздушных судов — одна из основных проблем гражданской авиации, — решили депутаты Госдумы после авиакатастрофы в Казани. Они предлагают запретить эксплуатацию самолётов старше 20 лет.

Транспорт

В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free

Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.

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Транспорт

В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.