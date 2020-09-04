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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Спасите мою душу»:
Спецпроект
«Спасите мою душу»: С чем боролись художники, создавая свои работы
«Спасите мою душу»:
Спецпроект

«Спасите мою душу»:
С чем боролись художники, создавая свои работы

Сколько времени за жизнь россияне проводят в очередях
Цифра дня
4 сентября 2020

Сколько времени за жизнь россияне проводят в очередях

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать И зависит ли пунктуальность от пола
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
И зависит ли пунктуальность от пола

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» тестируют обмен данными о времени работы водителей

После они начнут блокировать доступ к заказам таксистам, которые были на линии слишком долго

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» тестируют обмен данными о времени работы водителей

Вставать по первому сигналу будильника
Вставать по первому сигналу будильника А не переводить его еще десять раз «на пять минуточек»
Вставать по первому сигналу будильника

Вставать по первому сигналу будильника
А не переводить его еще десять раз «на пять минуточек»

В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски

Акцию провели участники движения «Время»

В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски

Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время

Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня

Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время

Считать время, проведенное в гаджетах
Считать время, проведенное в гаджетах Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю
Считать время, проведенное в гаджетах

Считать время, проведенное в гаджетах
Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени

Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени

Новая единица времени от Facebook, увольнение робота и очереди в магазине без очередей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая единица времени от Facebook, увольнение робота и очереди в магазине без очередей

С 1 сентября «Аптекарский огород» перейдет на зимний режим работы

Сад будет закрываться на час раньше

С 1 сентября «Аптекарский огород» перейдет на зимний режим работы

Правительство поддержало перенос двух регионов в другие часовые пояса

Предполагается, что это позволит увеличить суммарное количество эффективно использованного светлого времени суток

Правительство поддержало перенос двух регионов в другие часовые пояса

Депутаты вновь предложили вернуть переход на летнее время

Предполагается, что это позволит рациональнее использовать световой день

Депутаты вновь предложили вернуть переход на летнее время

Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей?
Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей?

Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Госдума приняла закон о возврате к зимнему времени

Стрелки часов переведут на один час назад 26 октября 2014 года

Госдума приняла закон о возврате к зимнему времени

Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»
Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»

Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками
Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.
Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками

Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.

Городские часы: Версия художника Максима Ксуты Современный художник Максим Ксута и его проект городских часов для Москвы.

Городские часы: Версия художника Максима Ксуты