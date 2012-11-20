17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать И зависит ли пунктуальность от пола
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
И зависит ли пунктуальность от пола

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» тестируют обмен данными о времени работы водителей

После они начнут блокировать доступ к заказам таксистам, которые были на линии слишком долго

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» тестируют обмен данными о времени работы водителей
После они начнут блокировать доступ к заказам таксистам, которые были на линии слишком долго

Вставать по первому сигналу будильника
Вставать по первому сигналу будильника А не переводить его еще десять раз «на пять минуточек»
Вставать по первому сигналу будильника

Вставать по первому сигналу будильника
А не переводить его еще десять раз «на пять минуточек»

В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски

Акцию провели участники движения «Время»

В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски
Акцию провели участники движения «Время»

Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время

Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня

Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время
Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня

Считать время, проведенное в гаджетах
Считать время, проведенное в гаджетах Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю
Считать время, проведенное в гаджетах

Считать время, проведенное в гаджетах
Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени

Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени
Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года

Новая единица времени от Facebook, увольнение робота и очереди в магазине без очередей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая единица времени от Facebook, увольнение робота и очереди в магазине без очередей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

С 1 сентября «Аптекарский огород» перейдет на зимний режим работы

Сад будет закрываться на час раньше

С 1 сентября «Аптекарский огород» перейдет на зимний режим работы
Сад будет закрываться на час раньше

Правительство поддержало перенос двух регионов в другие часовые пояса

Предполагается, что это позволит увеличить суммарное количество эффективно использованного светлого времени суток

Правительство поддержало перенос двух регионов в другие часовые пояса
Предполагается, что это позволит увеличить суммарное количество эффективно использованного светлого времени суток

Депутаты вновь предложили вернуть переход на летнее время

Предполагается, что это позволит рациональнее использовать световой день

Депутаты вновь предложили вернуть переход на летнее время
Предполагается, что это позволит рациональнее использовать световой день

Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей?
Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей?

Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Госдума приняла закон о возврате к зимнему времени

Стрелки часов переведут на один час назад 26 октября 2014 года

Госдума приняла закон о возврате к зимнему времени
Стрелки часов переведут на один час назад 26 октября 2014 года

Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»
Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»

Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками
Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.
Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками

Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.

Городские часы: Версия художника Максима Ксуты Современный художник Максим Ксута и его проект городских часов для Москвы.

Городские часы: Версия художника Максима Ксуты
Современный художник Максим Ксута и его проект городских часов для Москвы.