«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» тестируют обмен данными о времени работы водителей
После они начнут блокировать доступ к заказам таксистам, которые были на линии слишком долго
«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» тестируют обмен данными о времени работы водителей После они начнут блокировать доступ к заказам таксистам, которые были на линии слишком долго
Вставать по первому сигналу будильника А не переводить его еще десять раз «на пять минуточек»
В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски
Акцию провели участники движения «Время»
В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски Акцию провели участники движения «Время»
Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время
Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня
Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня
Считать время, проведенное в гаджетах Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю
В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени
Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года
В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года
Новая единица времени от Facebook, увольнение робота и очереди в магазине без очередей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая единица времени от Facebook, увольнение робота и очереди в магазине без очередей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
С 1 сентября «Аптекарский огород» перейдет на зимний режим работы
Сад будет закрываться на час раньше
С 1 сентября «Аптекарский огород» перейдет на зимний режим работы Сад будет закрываться на час раньше
Правительство поддержало перенос двух регионов в другие часовые пояса
Предполагается, что это позволит увеличить суммарное количество эффективно использованного светлого времени суток
Правительство поддержало перенос двух регионов в другие часовые пояса Предполагается, что это позволит увеличить суммарное количество эффективно использованного светлого времени суток
Депутаты вновь предложили вернуть переход на летнее время
Предполагается, что это позволит рациональнее использовать световой день
Депутаты вновь предложили вернуть переход на летнее время Предполагается, что это позволит рациональнее использовать световой день
Почему в примерочную можно брать ограниченное количество вещей? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Госдума приняла закон о возврате к зимнему времени
Стрелки часов переведут на один час назад 26 октября 2014 года