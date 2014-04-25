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Как снять дачу на лето
Гид The Village
Как снять дачу на летоThe Village выяснил, где в пригородах Петербурга и Ленобласти стоит искать дома и сколько это может стоить
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Как снять дачу на лето
Гид The Village

Как снять дачу на лето The Village выяснил, где в пригородах Петербурга и Ленобласти стоит искать дома и сколько это может стоить