Новости
Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки
Но стоимость проекта соседи пока не знают
Новости
Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки Но стоимость проекта соседи пока не знают
Новости
Власти вернулись к идее строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург (обновлено)
Эксперты сомневаются в экономической эффективности проекта
Новости
Власти вернулись к идее строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург (обновлено) Эксперты сомневаются в экономической эффективности проекта
Новости
Скоростную железную дорогу Москва — Нижний Новгород построят за 621 миллиард рублей
Проект осталось одобрить президенту
Новости