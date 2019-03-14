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Новости

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки

Но стоимость проекта соседи пока не знают

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Новости

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки Но стоимость проекта соседи пока не знают

Новости

Власти вернулись к идее строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург (обновлено)

Эксперты сомневаются в экономической эффективности проекта

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Новости

Власти вернулись к идее строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург (обновлено) Эксперты сомневаются в экономической эффективности проекта

Новости

Скоростную железную дорогу Москва — Нижний Новгород построят за 621 миллиард рублей

Проект осталось одобрить президенту

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Новости

Скоростную железную дорогу Москва — Нижний Новгород построят за 621 миллиард рублей Проект осталось одобрить президенту