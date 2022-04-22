Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сбор нарядов для выпускников из малоимущих семей в Москве
Инициатива дня
22 апреля 2022

Сбор нарядов для выпускников из малоимущих семей в Москве

Как стать домашним экоинфлюенсером
Промо
Как стать домашним экоинфлюенсером И сделать сортировку мусора семейным хобби
Как стать домашним экоинфлюенсером
Промо

Как стать домашним экоинфлюенсером
И сделать сортировку мусора семейным хобби

«Сфера экологии» запустила экотакси. У жителей заберут одежду, полезные и опасные отходы

Услуга обойдется в тысячу рублей

«Сфера экологии» запустила экотакси. У жителей заберут одежду, полезные и опасные отходы

Контейнеры для сбора одежды на картах Maps.me

Маршруты подскажут, где поблизости можно помочь нуждающимся

Контейнеры для сбора одежды на картах Maps.me

«Ночлежка» отказалась открывать прачечную для бездомных в Савеловском районе

Проект перенесут в другой район Москвы из-за протестов местных жителей

«Ночлежка» отказалась открывать прачечную для бездомных в Савеловском районе

«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки»
«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки» Как создатели благотворительной прачечной у «Динамо» воюют с активистами Савеловского района
«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки»

«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки»
Как создатели благотворительной прачечной у «Динамо» воюют с активистами Савеловского района

IKEA запускает сервис переработки постельного белья

За старые наволочки и простыни посетители магазина получат скидку на покупку нового комплекта

IKEA запускает сервис переработки постельного белья

На месте рюмочной «Второе дыхание» откроется пивной бар «Москвич»

Открытие намечено на середину октября

На месте рюмочной «Второе дыхание» откроется пивной бар «Москвич»

Рюмочная «Второе дыхание» в Пятницком переулке закрылась

У заведения истек срок лицензии на продажу алкоголя

Рюмочная «Второе дыхание» в Пятницком переулке закрылась

Синий фантом
Синий фантом О чём говорят в московских рюмочных.
Синий фантом

Синий фантом
О чём говорят в московских рюмочных.