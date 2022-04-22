«Сфера экологии» запустила экотакси. У жителей заберут одежду, полезные и опасные отходы
Услуга обойдется в тысячу рублей
Контейнеры для сбора одежды на картах Maps.me
Маршруты подскажут, где поблизости можно помочь нуждающимся
«Ночлежка» отказалась открывать прачечную для бездомных в Савеловском районе
Проект перенесут в другой район Москвы из-за протестов местных жителей
«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки» Как создатели благотворительной прачечной у «Динамо» воюют с активистами Савеловского района
«Бомжи начнут стираться у нас»: Кэри Гуггенбергер против «Ночлежки» Как создатели благотворительной прачечной у «Динамо» воюют с активистами Савеловского района
IKEA запускает сервис переработки постельного белья
За старые наволочки и простыни посетители магазина получат скидку на покупку нового комплекта
На месте рюмочной «Второе дыхание» откроется пивной бар «Москвич»
Открытие намечено на середину октября
Рюмочная «Второе дыхание» в Пятницком переулке закрылась
У заведения истек срок лицензии на продажу алкоголя