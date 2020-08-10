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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: Бывшего топ-менеджера ЦБ объявили в розыск

«Ъ»: Бывшего топ-менеджера ЦБ объявили в розыск

10 августа 2020

Трое полицейских подбросили москвичу наркотики и вымогали 300 тысяч. На них завели уголовные дела

На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь

На этот раз об оскорблении власти

На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь

Экс-глава управления ФСИН совершил самоубийство в зале суда. Его признали виновным в вымогательстве

Как ему удалось пронести с собой пистолет, неизвестно

Экс-глава управления ФСИН совершил самоубийство в зале суда. Его признали виновным в вымогательстве

Подмосковного депутата обвинили в вымогательствах после участия в мусорных протестах

Сейчас Максим Уваров находится под арестом

Подмосковного депутата обвинили в вымогательствах после участия в мусорных протестах

Московский ресторатор обвинил полицейских в вымогательстве скидочных карт

Работников ресторана «Мясо & рыба» посреди рабочего дня забрали в отделение для проверки

Московский ресторатор обвинил полицейских в вымогательстве скидочных карт

Владелец детских кафе «АндерСон» пожаловалась на вымогательство со стороны полиции

За месяц в сети прошли пять проверок

Владелец детских кафе «АндерСон» пожаловалась на вымогательство со стороны полиции

В Москве по подозрению в вымогательстве задержали издателя журналов «Профиль» и «Компания»

За взятку в 200 тысяч долларов он обещал не публиковать нелестные статьи о компании «Сумма»

В Москве по подозрению в вымогательстве задержали издателя журналов «Профиль» и «Компания»

В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»

Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела

В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»

Замглавы «дочки» «Ростеха» задержали за покушение на мошенничество

Он вымогал миллион рублей у одного из кандидатов на выполнение контракта на поставку товаров для нужд оборонной промышленности

Замглавы «дочки» «Ростеха» задержали за покушение на мошенничество