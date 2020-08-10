Трое полицейских подбросили москвичу наркотики и вымогали 300 тысяч. На них завели уголовные дела
На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь
На этот раз об оскорблении власти
Экс-глава управления ФСИН совершил самоубийство в зале суда. Его признали виновным в вымогательстве
Как ему удалось пронести с собой пистолет, неизвестно
Подмосковного депутата обвинили в вымогательствах после участия в мусорных протестах
Сейчас Максим Уваров находится под арестом
Московский ресторатор обвинил полицейских в вымогательстве скидочных карт
Работников ресторана «Мясо & рыба» посреди рабочего дня забрали в отделение для проверки
Владелец детских кафе «АндерСон» пожаловалась на вымогательство со стороны полиции
За месяц в сети прошли пять проверок
В Москве по подозрению в вымогательстве задержали издателя журналов «Профиль» и «Компания»
За взятку в 200 тысяч долларов он обещал не публиковать нелестные статьи о компании «Сумма»
В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»
Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела
Замглавы «дочки» «Ростеха» задержали за покушение на мошенничество
Он вымогал миллион рублей у одного из кандидатов на выполнение контракта на поставку товаров для нужд оборонной промышленности