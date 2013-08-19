На «Выставочной» загорелось подсобное помещение. Поезда проезжают мимо станции
Вход на нее пока закрыт, восстановить работу планируют в течение часа
На «Выставочной» загорелось подсобное помещение. Поезда проезжают мимо станции Вход на нее пока закрыт, восстановить работу планируют в течение часа
На «Выставочной» открылась крупнейшая экспозиция схем метрополитена разных лет
Там представили самую первую карту, разработанную в 1902 году
На «Выставочной» открылась крупнейшая экспозиция схем метрополитена разных лет Там представили самую первую карту, разработанную в 1902 году
Каким будет небоскреб Grand Tower с двумя башнями в «Москва-Сити»
Проект разработало московское подразделение бюро Werner Sobek
Каким будет небоскреб Grand Tower с двумя башнями в «Москва-Сити» Проект разработало московское подразделение бюро Werner Sobek
В метро установят мобильный планетарий с бесплатными кинопоказами
Фильмы о космосе бесплатно покажут на «Выставочной»
В метро установят мобильный планетарий с бесплатными кинопоказами Фильмы о космосе бесплатно покажут на «Выставочной»
На «Выставочной» откроют фотовыставку экспонатов Музея имени Пушкина
Выставка продлится до 20 февраля
На «Выставочной» откроют фотовыставку экспонатов Музея имени Пушкина Выставка продлится до 20 февраля
В метро начали продавать сувениры с символикой «Московского транспорта»
Ассортимент состоит из ежедневников, ручек, чехлов для смартфонов и термосов с символикой метро
В метро начали продавать сувениры с символикой «Московского транспорта» Ассортимент состоит из ежедневников, ручек, чехлов для смартфонов и термосов с символикой метро
У метрополитена появилась собственная кофейня
Кофейня открылась на станции метро «Выставочная»
У метрополитена появилась собственная кофейня Кофейня открылась на станции метро «Выставочная»
В Московском метрополитене открылась посвященная Дню города выставка
На станции «Выставочная» собраны редкие кадры торжественных мероприятий по случаю Дня города прошлых лет
В Московском метрополитене открылась посвященная Дню города выставка На станции «Выставочная» собраны редкие кадры торжественных мероприятий по случаю Дня города прошлых лет
Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях
Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро
Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро
На четырёх станциях московского метро появился бесплатный Wi-Fi
Теперь к интернету можно подключиться в вестибюлях, на эскалаторах и перронах станций
На четырёх станциях московского метро появился бесплатный Wi-Fi Теперь к интернету можно подключиться в вестибюлях, на эскалаторах и перронах станций
В «Москва-Сити» открылась новая подземная галерея
Галерея соединила комплекс «Империя» с другими башнями и метро
В «Москва-Сити» открылась новая подземная галерея Галерея соединила комплекс «Империя» с другими башнями и метро
У виртуального супермаркета на «Выставочной» поменяется оператор
Купить на «Выставочной» можно будет не только бытовую технику.
У виртуального супермаркета на «Выставочной» поменяется оператор Купить на «Выставочной» можно будет не только бытовую технику.
Фото дня: Как выглядит виртуальный супермаркет в метро The Village посетил первый виртуальный магазин в Москве, который заработал сегодня на станции метро «Выставочная».
Виртуальный магазин откроют на «Выставочной»
Власти определились со станцией метро, где в конце августа заработает первый в России виртуальный магазин.