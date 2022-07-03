В квартире на западе Москвы произошел взрыв. Пострадали два человека
Из дома эвакуировали 50 человек
На Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Россиян среди пострадавших нет (обновлено)
Атакам подверглись отели в центре столицы и католические церкви
Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно Версии, пострадавшие и уголовное дело о покушении на убийство
Жители Балашихи сообщили о взрыве в жилом доме (обновлено)
Одну из квартир в 15-этажном здании полностью охватило огнем
В новых домах обязали ставить газовую сигнализацию и легко выбиваемые стекла
Новые правила Минстроя вступят в силу в июне
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске (обновлено)
Также террористы сообщили, что это они подорвали маршрутку 1 января
Московского восьмиклассника арестовали за изготовление бомбы
Его поместили под арест до 2 декабря
СМИ: На московского восьмиклассника завели дело за изготовление бомбы
Его подозревают в контактах с подростком, устроившим взрыв в архангельском управлении ФСБ
Следствие установило всех причастных к теракту в петербургском метро
Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета
Обвиняемому во взрыве в «Перекрестке» назначили психиатрическую экспертизу
Обследование займет около двух месяцев
Обвиняемого во взрыве «Перекрестка» проверят на вменяемость
Дмитрию Лукьяненко назначили судебно-психиатрическую экспертизу
Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 18 человек
В ночь на 29 декабря в медикам обратились еще четыре человека
Пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» оплатят лечение
В результате взрыва пострадали 13 человек
Что известно о взрыве в Санкт-Петербурге Рассказываем, что о ЧП говорят очевидцы и как власти разошлись в оценках случившегося
Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете
С этим заявлением президент выступил на церемонии награждения военных, отличившихся в Сирии
При взрыве в петербургском «Перекрестке» пострадали 14 человек (обновлено)
В городских стационарах остаются шесть человек
В петербургском супермаркете произошел взрыв (обновлено)
В результате инцидента пострадали люди
Недовольного «Матильдой» поджигателя кинотеатра отправили в психбольницу
Сколько Мурашов будет находиться на лечении, решат медики
ФСБ заявила о предотвращении терактов на Новый год и перед выборами
По данным спецслужбы, взрывы планировали выходцы из Центральной Азии
Россиян просят соблюдать меры безопасности из-за взрыва в Нью-Йорке
Российских туристов в числе пострадавших нет
В Москве сообщили об угрозе взрыва в ЦДМ на Лубянке
Из магазина эвакуировали более 600 человек
Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
МИД рекомендовал россиянам избегать район Лондона из-за взрыва в метро
Инцидент произошел в лондонском районе Парсонс Грин
СМИ сообщили о первых задержанных по делам о массовых угрозах взрывов
Ими оказались подростки-подражатели
Россияне начали отказываться от туров в Абхазию после взрыва
Туристы обеспокоены участившимися в республике происшествиями
СМИ сообщили об эвакуации торгового центра «Атлантис» из-за угрозы взрыва
Из здания, предположительно, эвакуировали 80 человек
В квартире в центре Москвы сдетонировало самодельное взрывное вещество (обновлено)
В результате взрыва пострадал 16-летний подросток
Фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявили обвинения (обновлено)
Всего по этому делу проходят 10 человек
В Петербурге умерла еще одна пострадавшая при теракте в метро
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Спикер Госдумы призвал не принимать необдуманных законодательных инициатив в ответ на трагедию
Как петербуржцы объединились, чтобы помочь друг другу в беде Рассказываем о том, как трагические события сплотили жителей города
СК назвал имя исполнителя теракта в петербургском метро (обновлено)
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета
Цветы у станций петербургского метро
В Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в метро
Взрыв в петербургском метро: Что известно The Village собрал всю имеющуюся информацию о взрыве в петербургском метро
При взрыве в метро Петербурга пострадали 37 человек
Министр здравоохранения заявила, что погибли 10 человек, семь из них умерли на месте
Московское метро ввело дополнительные меры безопасности из-за взрыва в метро Петербурга (обновлено)
В метро рассказали, что обеспокоены ситуацией в Петербурге
Онлайн-трансляция: Взрыв в петербургском метро По предварительным данным, 10 человек погибли
На северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, есть 13 пострадавших (обновлено)
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При взрыве газа на «Коломенской» пострадали шесть человек (обновлено)
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По предварительной информации, в результате взрыва лёгкие ранения получили три человека
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При взрыве в доме на юго-востоке Москвы погиб человек (обновлено)
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В квартире в Бутове нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки
В квартире нашли химические реактивы и лабораторную посуду
В МХАТ имени Горького при взрыве водяного баллона пострадал артист (обновлено)
Пожара из-за взрыва не произошло
Задержан подозреваемый во взрыве гранаты в центре Москвы
Имя задержанного в аэропорту Домодедово пока не раскрывается
Трое россиян задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ
Россияне были задержаны после теракта в Стамбуле 12 января
Установлена личность организатора взрыва у остановки на Покровке
Гранату у автобусной остановки в декабре взорвал уроженец Кавказа
Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)
Об этом говорится в предварительном отчёте египетского министерства гражданской авиации
Из-за взрыва на остановке на Покровке ограничено движение
Движение общественного транспорта не ограничено