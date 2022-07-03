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МЫ В СОЦСЕТЯХ

3 июля 2022

В Белгороде произошла серия взрывов. Погибли три человека, повреждены 50 домов

обновлено31 января 2022

Суд арестовал юношу, который устроил взрыв в монастыре в Серпухове

18 ноября 2020

В больнице в Коммунарке произошел взрыв

Взрыв в жилом доме
обновлено26 августа 2020

На западе Москвы загорелось несколько квартир

В квартире на западе Москвы произошел взрыв. Пострадали два человека

Из дома эвакуировали 50 человек

В квартире на западе Москвы произошел взрыв. Пострадали два человека

В квартире в Хамовниках выбило окна из-за взрыва электросамоката

Никто не пострадал

В квартире в Хамовниках выбило окна из-за взрыва электросамоката

На Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Россиян среди пострадавших нет (обновлено)

Атакам подверглись отели в центре столицы и католические церкви

На Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Россиян среди пострадавших нет (обновлено)

Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно
Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно Версии, пострадавшие и уголовное дело о покушении на убийство
Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно

Взрыв в петербургской военной академии: Что об этом известно
Версии, пострадавшие и уголовное дело о покушении на убийство

Жители Балашихи сообщили о взрыве в жилом доме (обновлено)

Одну из квартир в 15-этажном здании полностью охватило огнем

Жители Балашихи сообщили о взрыве в жилом доме (обновлено)

В новых домах обязали ставить газовую сигнализацию и легко выбиваемые стекла

Новые правила Минстроя вступят в силу в июне

В новых домах обязали ставить газовую сигнализацию и легко выбиваемые стекла

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске (обновлено)

Также террористы сообщили, что это они подорвали маршрутку 1 января

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске (обновлено)

Московского восьмиклассника арестовали за изготовление бомбы

Его поместили под арест до 2 декабря

Московского восьмиклассника арестовали за изготовление бомбы

СМИ: На московского восьмиклассника завели дело за изготовление бомбы

Его подозревают в контактах с подростком, устроившим взрыв в архангельском управлении ФСБ

СМИ: На московского восьмиклассника завели дело за изготовление бомбы

Следствие установило всех причастных к теракту в петербургском метро

Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета

Следствие установило всех причастных к теракту в петербургском метро

Обвиняемому во взрыве в «Перекрестке» назначили психиатрическую экспертизу

Обследование займет около двух месяцев

Обвиняемому во взрыве в «Перекрестке» назначили психиатрическую экспертизу

Обвиняемого во взрыве «Перекрестка» проверят на вменяемость

Дмитрию Лукьяненко назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Обвиняемого во взрыве «Перекрестка» проверят на вменяемость

Взрыв в Петербурге признали терактом (обновлено)

В результате взрыва пострадали 18 человек

Взрыв в Петербурге признали терактом (обновлено)

Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 18 человек

В ночь на 29 декабря в медикам обратились еще четыре человека

Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 18 человек

Пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» оплатят лечение

В результате взрыва пострадали 13 человек

Пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» оплатят лечение

Что известно о взрыве в Санкт-Петербурге
Что известно о взрыве в Санкт-Петербурге Рассказываем, что о ЧП говорят очевидцы и как власти разошлись в оценках случившегося
Что известно о взрыве в Санкт-Петербурге

Что известно о взрыве в Санкт-Петербурге
Рассказываем, что о ЧП говорят очевидцы и как власти разошлись в оценках случившегося

Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете

С этим заявлением президент выступил на церемонии награждения военных, отличившихся в Сирии

Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете

При взрыве в петербургском «Перекрестке» пострадали 14 человек (обновлено)

В городских стационарах остаются шесть человек

При взрыве в петербургском «Перекрестке» пострадали 14 человек (обновлено)

В петербургском супермаркете произошел взрыв (обновлено)

В результате инцидента пострадали люди

В петербургском супермаркете произошел взрыв (обновлено)

Недовольного «Матильдой» поджигателя кинотеатра отправили в психбольницу

Сколько Мурашов будет находиться на лечении, решат медики

Недовольного «Матильдой» поджигателя кинотеатра отправили в психбольницу

ФСБ заявила о предотвращении терактов на Новый год и перед выборами

По данным спецслужбы, взрывы планировали выходцы из Центральной Азии

ФСБ заявила о предотвращении терактов на Новый год и перед выборами

Россиян просят соблюдать меры безопасности из-за взрыва в Нью-Йорке

Российских туристов в числе пострадавших нет

Россиян просят соблюдать меры безопасности из-за взрыва в Нью-Йорке

В Москве сообщили об угрозе взрыва в ЦДМ на Лубянке

Из магазина эвакуировали более 600 человек

В Москве сообщили об угрозе взрыва в ЦДМ на Лубянке

За что вам могут отключить газ
За что вам могут отключить газ И что делать, чтобы этого не произошло
За что вам могут отключить газ

За что вам могут отключить газ
И что делать, чтобы этого не произошло

Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры»
Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры»

Подготовка взрыва на концерте Киркорова, планеты на Google Maps и русский трейлер «Черной Пантеры»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

МИД рекомендовал россиянам избегать район Лондона из-за взрыва в метро

Инцидент произошел в лондонском районе Парсонс Грин

МИД рекомендовал россиянам избегать район Лондона из-за взрыва в метро

СМИ сообщили о первых задержанных по делам о массовых угрозах взрывов

Ими оказались подростки-подражатели

СМИ сообщили о первых задержанных по делам о массовых угрозах взрывов

В Москве два кинотеатра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Об этом сообщает агентство ТАСС

В Москве два кинотеатра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Россияне начали отказываться от туров в Абхазию после взрыва

Туристы обеспокоены участившимися в республике происшествиями

Россияне начали отказываться от туров в Абхазию после взрыва

При взрыве в Абхазии погибли две россиянки

Они приехали на отдых из Санкт-Петербурга

При взрыве в Абхазии погибли две россиянки

19 россиян пострадали при взрыве в Абхазии (обновлено)

Всего жертвами взрыва стали 50 человек

19 россиян пострадали при взрыве в Абхазии (обновлено)

СМИ сообщили об эвакуации торгового центра «Атлантис» из-за угрозы взрыва

Из здания, предположительно, эвакуировали 80 человек

СМИ сообщили об эвакуации торгового центра «Атлантис» из-за угрозы взрыва

В квартире в центре Москвы сдетонировало самодельное взрывное вещество (обновлено)

В результате взрыва пострадал 16-летний подросток

В квартире в центре Москвы сдетонировало самодельное взрывное вещество (обновлено)

Фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявили обвинения (обновлено)

Всего по этому делу проходят 10 человек

Фигурантам дела о теракте в метро Петербурга предъявили обвинения (обновлено)

В Петербурге умерла еще одна пострадавшая при теракте в метро

Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина

В Петербурге умерла еще одна пострадавшая при теракте в метро

Вячеслав Володин — о последствиях теракта в Санкт-Петербурге

Спикер Госдумы призвал не принимать необдуманных законодательных инициатив в ответ на трагедию

Вячеслав Володин — о последствиях теракта в Санкт-Петербурге

Как петербуржцы объединились, чтобы помочь друг другу в беде
Как петербуржцы объединились, чтобы помочь друг другу в беде Рассказываем о том, как трагические события сплотили жителей города
Как петербуржцы объединились, чтобы помочь друг другу в беде

Как петербуржцы объединились, чтобы помочь друг другу в беде
Рассказываем о том, как трагические события сплотили жителей города

СК назвал имя исполнителя теракта в петербургском метро (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета

СК назвал имя исполнителя теракта в петербургском метро (обновлено)

Цветы у станций петербургского метро

В Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в метро

Цветы у станций петербургского метро

Взрыв в петербургском метро: Что известно
Взрыв в петербургском метро: Что известно The Village собрал всю имеющуюся информацию о взрыве в петербургском метро
Взрыв в петербургском метро: Что известно

Взрыв в петербургском метро: Что известно
The Village собрал всю имеющуюся информацию о взрыве в петербургском метро

При взрыве в метро Петербурга пострадали 37 человек

Министр здравоохранения заявила, что погибли 10 человек, семь из них умерли на месте

При взрыве в метро Петербурга пострадали 37 человек

Московское метро ввело дополнительные меры безопасности из-за взрыва в метро Петербурга (обновлено)

В метро рассказали, что обеспокоены ситуацией в Петербурге

Московское метро ввело дополнительные меры безопасности из-за взрыва в метро Петербурга (обновлено)

Онлайн-трансляция: Взрыв в петербургском метро
Онлайн-трансляция: Взрыв в петербургском метро По предварительным данным, 10 человек погибли
Онлайн-трансляция: Взрыв в петербургском метро

Онлайн-трансляция: Взрыв в петербургском метро
По предварительным данным, 10 человек погибли

Из-за взрыва на заводе «Молния» погибли два человека (обновлено)

Там произошел взрыв баллона

Из-за взрыва на заводе «Молния» погибли два человека (обновлено)

На северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, есть 13 пострадавших (обновлено)

Их доставили в больницу

На северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, есть 13 пострадавших (обновлено)

При взрыве газа на «Коломенской» пострадали шесть человек (обновлено)

Двух человек госпитализировали

При взрыве газа на «Коломенской» пострадали шесть человек (обновлено)

СМИ сообщили о взрыве на заводе Coca-Cola на западе Москвы

По предварительной информации, в результате взрыва лёгкие ранения получили три человека

СМИ сообщили о взрыве на заводе Coca-Cola на западе Москвы

У здания ОМВД в Ставрополье подорвались смертники (обновлено)

По предварительным данным, от взрывов никто не пострадал

У здания ОМВД в Ставрополье подорвались смертники (обновлено)

При взрыве в доме на юго-востоке Москвы погиб человек (обновлено)

Всего пострадали 14 жильцов дома

При взрыве в доме на юго-востоке Москвы погиб человек (обновлено)

В квартире в Бутове нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки

В квартире нашли химические реактивы и лабораторную посуду

В квартире в Бутове нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки

В МХАТ имени Горького при взрыве водяного баллона пострадал артист (обновлено)

Пожара из-за взрыва не произошло

В МХАТ имени Горького при взрыве водяного баллона пострадал артист (обновлено)

Задержан подозреваемый во взрыве гранаты в центре Москвы

Имя задержанного в аэропорту Домодедово пока не раскрывается

Задержан подозреваемый во взрыве гранаты в центре Москвы

Трое россиян задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ

Россияне были задержаны после теракта в Стамбуле 12 января

Трое россиян задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ

Установлена личность организатора взрыва у остановки на Покровке

Гранату у автобусной остановки в декабре взорвал уроженец Кавказа

Установлена личность организатора взрыва у остановки на Покровке

Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)

Об этом говорится в предварительном отчёте египетского министерства гражданской авиации

Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)

Из-за взрыва на остановке на Покровке ограничено движение

Движение общественного транспорта не ограничено

Из-за взрыва на остановке на Покровке ограничено движение

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ